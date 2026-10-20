Il sindaco Bonito e l’assessore Tonti convocano un tavolo istituzionale con i manifestanti contro il carovita

Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha convocato per oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 16:00, un tavolo istituzionale urgente con i rappresentanti della mobilitazione contro il carovita e le associazioni di categoria. La decisione è maturata a seguito della partecipazione del primo cittadino, ieri mattina, al presidio degli autotrasportatori e degli agricoltori presso il casello autostradale di Via Manfredonia, raccogliendo la sollecitazione del comitato spontaneo e degli organizzatori della protesta, in costante contatto anche con l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella. L’iniziativa, promossa di concerto con l’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Aurelia Tonti, punta a tradurre le istanze della mobilitazione in proposte concrete, condivise e formalizzate, da sottoporre all’attenzione dei tavoli istituzionali che si terranno nelle prossime settimane a livello nazionale.

«Innanzitutto, desidero rivolgere un plauso ai nostri manifestanti, che stanno portando avanti una mobilitazione con modalità assolutamente pacifiche, dimostrando senso di responsabilità, dignità e rispetto. Un esempio silenzioso di civiltà, del quale l’Italia intera sembra essersi accorta soltanto nelle ultime ore, dopo aver dato ampio risalto alle violenze registrate in altre piazze. Un ulteriore riconoscimento va alla consapevolezza dimostrata dagli stessi manifestanti: alla protesta di piazza deve necessariamente affiancarsi un percorso istituzionale, capace di trasformare le rivendicazioni in istanze concrete e formalmente rappresentabili. È proprio questa la ragione per cui, insieme all’assessora Tonti, abbiamo immediatamente raccolto la loro sollecitazione, convocando un tavolo di confronto che coinvolgerà anche le associazioni di categoria. Vogliamo costruire un percorso condiviso, individuare priorità e avanzare proposte da portare all’attenzione delle sedi decisionali nazionali», spiega il primo cittadino.

«Il nostro obiettivo è evitare passerelle e iniziative di facciata. Vogliamo esserci con concretezza, mettendoci a disposizione, come abbiamo fatto in questi giorni, per sostenere una mobilitazione che riguarda l’intera comunità e che i manifestanti stanno portando avanti con coraggio e determinazione, dando voce a difficoltà che coinvolgono tutti. Parallelamente, grazie al dialogo costante con gli organizzatori, stiamo lavorando per conciliare le esigenze della protesta con quelle della collettività, favorendo l’approvvigionamento di beni e risorse essenziali, a partire da carburante, farmaci e materie prime indispensabili. La nostra attenzione è rivolta soprattutto alle persone più vulnerabili: neonati e lattanti, anziani, cittadini affetti da patologie e quanti abbiano necessità di spostarsi per ragioni di salute o altre esigenze non rinviabili. Tutto questo sta avvenendo in un clima di grande serenità, disponibilità reciproca e assoluto rispetto delle istituzioni. È questa la strada che intendiamo continuare a percorrere: ascolto, responsabilità e risposte concrete», conclude il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.