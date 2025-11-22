Il Sindaco Pescatore: la storia di Angelo Vassallo arriva al “Mercadante” di Cerignola

Dopo le emozioni di “Brokeback Mountain”, il Teatro Mercadante si prepara ad accogliere mercoledì 26 novembre alle 21 uno spettacolo che tocca le corde più profonde della memoria civile del nostro Paese: “Il Sindaco Pescatore”, la storia vera di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 mentre tornava a casa. Un uomo normale che ha fatto cose straordinarie. Un amministratore onesto che ha pagato con la vita il suo impegno per difendere e migliorare la sua terra. Una storia di coraggio, dedizione e sacrificio che merita di essere conosciuta e ricordata.

Angelo Vassallo non era un politico di professione. Era un pescatore, un uomo del territorio, cresciuto tra le acque cristalline del Cilento e profondamente legato alla sua terra. Quando divenne sindaco di Pollica, un piccolo comune affacciato sul mare, portò con sé i valori di onestà, trasparenza e amore per il bene comune che avrebbero trasformato completamente quella comunità. Grazie alla sua visione lungimirante, Pollica è diventata un modello di sviluppo sostenibile. È stato proprio Angelo Vassallo a far riconoscere la Dieta Mediterranea come Patrimonio dell’Unesco, valorizzando le tradizioni culinarie e culturali del territorio cilentano e portandole alla ribalta mondiale. Un amministratore che combatteva l’abusivismo edilizio, che difendeva il mare dall’inquinamento, che credeva in uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle persone. Un uomo che diceva no ai compromessi e che per questo ha pagato il prezzo più alto. Era una sera come tante quando Angelo Vassallo stava tornando a casa. Nove colpi di pistola lo hanno ucciso mentre percorreva la strada che lo riportava al suo paese. Un agguato mafioso che ha spezzato la vita di un uomo giusto e ha privato il Sud di un esempio luminoso di cosa significhi amministrare con onestà e coraggio. La sua morte ha scosso l’Italia intera, ma ha anche acceso i riflettori su una realtà fatta di eroi normali che ogni giorno, nel silenzio e senza clamore, lottano per il bene della propria comunità, spesso pagando un prezzo altissimo.

A interpretare la figura di Angelo Vassallo sarà Ettore Bassi, attore di grande sensibilità e talento, capace di dare vita a personaggi intensi e complessi. Bassi, noto al grande pubblico per le sue numerose interpretazioni tra teatro, cinema e televisione, si cala nei panni del sindaco pescatore con un rispetto profondo per la sua storia e per il suo sacrificio. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo (fratello di Angelo), con testi di Edoardo Erba e regia di Enrico Maria Lamanna, ripercorre la vita di Angelo dalla sua vocazione politica fino al tragico epilogo, passando per i grandi successi ottenuti sul campo: dalla valorizzazione del Cilento all’operazione Dieta Mediterranea, dai progetti di tutela ambientale alla lotta contro l’illegalità. Raccontiamo e soprattutto ricordiamo la storia di un eroe normale in una regione malata e straordinaria come la Campania. Un uomo che ha sacrificato la sua vita per difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. Un amministratore semplice, onesto e lungimirante che credeva nel Bene Comune come unica stella polare del proprio agire politico. Questo spettacolo è un invito a non dimenticare, a tenere viva la memoria di chi ha lottato per un futuro migliore, a riflettere su cosa significhi davvero servire la propria comunità con onestà e coraggio.

Uno spettacolo che merita di essere visto, ascoltato e ricordato. Un’occasione per riflettere insieme sui valori di legalità, onestà e impegno civico che rendono migliore la nostra società.