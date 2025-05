Il supporto di un “Monterisi” pieno per spingere l’Audace Cerignola alle semifinali playoff

L’Audace Cerignola vuole scrivere un’altra pagina della propria storia, in una stagione già di per sé entusiasmante: domani sera, il ritorno dei quarti di finale playoff con l’Atalanta Under 23. Nel primo atto, a Bergamo è finita senza reti, ma con i ragazzi di Giuseppe Raffaele usciti con rammarico e la consapevolezza di aver raccolto meno di quanto seminato: esemplare l’applicazione tattica nelle due fasi, impedendo agli avversari di rendersi pericolosi dalle parti di Greco, una produzione offensiva vanificata dalla chiamata della Var e dai prodigi del portiere orobico Vismara. Chi pensava che gli ofantini potessero soffrire la lunga inattività è stato smentito, perché la tenuta atletica è stata ampiamente soddisfacente, così come il rapido ritorno all’atmosfera della gara nonostante tre settimane di pausa. In ragione dello status di testa di serie, ai gialloblù potrebbe bastare anche un altro pareggio per avanzare al turno successivo: la mentalità inculcata dal tecnico siciliano ai suoi ragazzi però fa propendere per un Cerignola che giocherà come al solito, senza speculare sul doppio risultato a disposizione. Servirà replicare la versione delle ‘cicogne’ vista al “Gewiss Stadium”, una squadra con personalità e carattere, equilibrio e propositività, caratteri assimilati e mandati a memoria lungo l’arco del torneo. Così il ds Elio Di Toro, alla vigilia del match: «Umiltà, concentrazione e recupero delle energie saranno le parole chiave dell’incontro e in più avremo un cospicuo supporto dagli spalti. Dev’essere un momento in cui tutto l’ambiente deve spingere per inseguire qualcosa che ad inizio stagione era impensabile. La piazza sicuramente risponderà alla grande».

Raffaele sta valutando qualche cambio nell’undici di partenza, potendo contare su una ampia scelta e ciò non è affatto secondario: se la difesa dovrebbe essere confermata in blocco, seppur con Romano pienamente recuperato e in campo nel segmento finale domenica, le novità interesserebbero la mediana e l’attacco. Volpe si candida al ruolo di esterno sinistro, mentre appena al suo fianco McJannet non è da escludere prenda il posto di Bianchini. In prima linea, Salvemini è il punto fermo: uno fra Cuppone, Achik e D’Andrea per affiancare l’ex Giugliano.

É costretta all’impresa la formazione di Modesto, che deve necessariamente vincere per proseguire il suo cammino: non una novità per i nerazzurri, che nella gara secca della fase a girone hanno espugnato prima Trento e poi la casa dell’Albinoleffe. L’allenatore dell’Atalanta Under 23 deve rinunciare allo squalificato Scheffer, forse sostituito da Ghislandi: per il resto ci sono delle dovute valutazioni di carattere fisico cui tener conto, poiché gli orobici saranno alla sesta partita in diciassette giorni.

La prevendita sta andando a gonfie vele, ci sono attese ed entusiasmo per un appuntamento rilevante per il calcio locale: non meno di tremila (se non anche oltre) le unità presenti sugli spalti per sostenere capitan Martinelli e soci. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20, con la direzione arbitrale affidata al sig. Madonia, della sezione di Palermo.