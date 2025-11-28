Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvinciaIl "Tatarella" di Cerignola ottiene un riconoscimento per le cartelle cliniche elettroniche

    Il “Tatarella” di Cerignola ottiene un riconoscimento per le cartelle cliniche elettroniche

    Raggiunto lo Stage 3 del modello internazionale HIMSS EMRAM, assieme al "Masselli Mascia" di San Severo

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    ASL Foggia ha ottenuto il riconoscimento Stage 3 del modello HIMSS® EMRAM® per la maturità digitale, tenuto conto dei progressi compiuti nell’implementazione del sistema di cartelle cliniche elettroniche integrate. I Presidi Ospedalieri “Giuseppe Tatarella” di Cerignola e “Teresa Masselli Mascia” di San Severo hanno ricevuto la certificazione assegnata da HIMSS Italy, community che riunisce i professionisti della tecnologia dell’informazione sanitaria per promuovere la trasformazione digitale.

    LA CERTIFICAZIONE

    Il risultato, certificato attraverso il HIMSS® Assurance Framework™, attesta il significativo avanzamento dei due Presidi ospedalieri di ASL Foggia nel processo di digitalizzazione e nella progressiva integrazione dei sistemi informativi sanitari, in coerenza con le principali dimensioni del modello EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), adottato per misurare il livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere:

    • implementazione di documenti clinici elettronici strutturati, con l’utilizzo del CPOE (Sistema elettronico degli ordini clinici) e della prescrizione farmacologica elettronica;
    • completa disponibilità digitale dei referti clinici e diagnostici, inclusi radiologia, cardiologia e laboratorio, con accesso a immagini DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine, immagini e comunicazione in medicina) e non DICOM;
    • standardizzazione dei flussi di lavoro clinico–assistenziali, a supporto della sicurezza del paziente, della continuità delle cure e dell’efficienza operativa;
    • potenziamento delle attività di Health Information Exchange, coinvolgimento attivo dei pazienti, analisi dei dati clinici e organizzativi e rafforzamento dei sistemi di resilienza digitale;
    • crescente adozione delle soluzioni digitali da parte del personale clinico, elemento essenziale per il consolidamento dei processi innovativi.

    SISTEMA SANITARIO DIGITALE

    Il conseguimento dello Stage 3 riflette l’impegno di ASL Foggia nel promuovere un sistema sanitario moderno, orientato alla qualità, alla sicurezza e alla sostenibilità dei processi assistenziali. “Il raggiungimento dello Stage 3 garantito da HIMSS – spiega Tommaso Petrosillo, Dirigente dei Sistemi Informativi di ASL Foggiarappresenta un traguardo strategico per la nostra Azienda, reso possibile grazie al lavoro di squadra, fra tecnici, infermieri e medici. La digitalizzazione è fondamentale per migliorare l’efficacia delle cure, ridurre i rischi clinici e rendere i processi più efficienti. Continueremo a investire in infrastrutture tecnologiche, interoperabilità e formazione del personale, con l’obiettivo di raggiungere livelli sempre più elevati di maturità digitale”. ASL Foggia proseguirà nel percorso di innovazione, mettendo al centro una sanità digitale orientata ai bisogni dei cittadini e al miglioramento continuo dei servizi erogati nelle strutture ospedaliere e territoriali.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    Pallavolo Cerignola ed Flv a caccia di punti nelle sfide contro le penultime

    Giornata numero otto dei campionati di serie B di Volley femminile, ai quali partecipano...
    Cronaca

    “Benvenuti in casa Esposito” arriva al Roma Teatro di Cerignola

    Sarà Giovanni Esposito, tra i volti più amati del cinema e della comicità napoletana,...
    Cultura

    Ettore Bassi commuove il “Mercadante” di Cerignola con la storia di Angelo Vassallo

    E sono tre. Un’altra standing ovation ha chiuso la serata di ieri al Teatro...
    Calcio

    Il Cerignola si ferma agli ottavi di coppa Italia di C: prevale il Potenza 4-2

    Si conclude agli ottavi di finale il cammino dell'Audace Cerignola nella coppa Italia di...
    Attualità

    La cerignolana Michela Paolicelli selezionata per il progetto “Ecosystem Builder Programme”

    Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più...
    Attualità

    Marcia silenziosa e incontro in Comune: a Cerignola si riflette sulla violenza di genere

    Si terrà nel pomeriggio di domani giovedì 27 novembre, a Cerignola, un’iniziativa incentrata sulla...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    Pallavolo Cerignola ed Flv a caccia di punti nelle sfide contro le penultime

    Giornata numero otto dei campionati di serie B di Volley femminile, ai quali partecipano...
    Cronaca

    “Benvenuti in casa Esposito” arriva al Roma Teatro di Cerignola

    Sarà Giovanni Esposito, tra i volti più amati del cinema e della comicità napoletana,...
    Cultura

    Ettore Bassi commuove il “Mercadante” di Cerignola con la storia di Angelo Vassallo

    E sono tre. Un’altra standing ovation ha chiuso la serata di ieri al Teatro...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)