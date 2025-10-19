Contattaci al 3286684015
    Il tie break stavolta è favorevole alla Flv Cerignola, piegato il Volley World Napoli

    Prima vittoria in serie B2 per le rossogialloblù di Dilucia, determinate e grintose nel voler far propria la sfida

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Al debutto casalingo nel girone I di serie B2, la Flv Cerignola batte 3-2 al pala “Tatarella” il Volley World Napoli (25-19; 24-26; 25-16; 21-25; 15-7 i parziali), conquistando così la prima vittoria stagionale. Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Iacca e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. Masella ha risposto con: Del Pennino al palleggio e Pasquini sulla diagonale; Miccoli e Panacea di banda; Ricciardi e Munari sottorete, con Formato in difesa. In avvio 6-2 Flv con Giometti sugli scudi: vantaggio che si dilata sul 10-5 grazie ad un ottimo servizio e ricostruzioni efficaci; le ospiti accorciano aull’11-9, Trinca per il 13-9 ma Napoli torna sotto (13-12) prima di uno scatto ofantino con la stessa Trinca dai nove metri (17-13). Martinelli sigla il 22-15 in lungolinea, Iacca per sei set point, è Giometti a mandare le squadre al cambio di campo.

    C’è Valecce come libero fra le padrone di casa nel secondo periodo, campane avanti di misura (3-5): la coppia Giometti-Piarulli aggancia (5-5), Martinelli sorpassa di potenza e Fanelli dà il break. L’ace di Munari riporta Napoli in parità a quota 10, equilibrio che permane fino al 15-13 di mestiere di Martinelli: le azzurre non mollano e restano incollate, sul 17-16 Dilucia cambia diagonale (cambio inverso sul 20-21) con gli ingressi di Puro e Rivarola. Battuta a segno di Panacea per il +2 (20-22), Piarulli attenta in posto 3 per il pari 22: una palla set annullata da Martinelli, ma ai vantaggi prevalgono le viaggianti. Al rientro sul parquet Puro prende il posto di Trinca e torna Di Schiena in seconda linea: il Volley World sfrutta il momento positivo e fugge via sul 4-9, costringendo Dilucia al timeout a causa delle difficoltà delle sue ragazze. Le napoletane concedono poi qualcosa, permettendo alle rossogialloblù di rientrare: primo tempo di Iacca per l’11 pari, errore di Miccoli per il sorpasso, ace Martinelli e gran diagonale di Giometti per il 17-13. La Flv prova ad allungare il passo e riesce nell’intento, con un ottimo turno dai nove metri di Martinelli: Fanelli rimette avanti le locali.

    Nella quarta frazione, il team di Masella va sul 5-7, muro di Giometti per il 10 pari ma Napoli passa ancora a condurre (12-14). Iacca segna il 16-15, ace di Panacea per il controsorpasso (17-18), dal servizio le campane costruiscono quei punti utili a portare la contesa al tie break. Nel parziale decisivo, Iacca diventa la protagonista assoluta, infilando una serie di realizzazioni che portano prima al cambio di campo sull’8-6 e poi ad aumentare lo scarto di altre due lunghezze. Il Volley World non ne ha più (13-7), Giometti per sette match point, subito concretizzati da Cerignola.

    A differenza dell’impegno inaugurale contro Matese, stavolta il quinto set è stato favorevole ad una Flv che sale così a 3 punti in classifica: una affermazione voluta con carattere e determinazione, in una sfida resa bella anche dalla tenacia e bravura delle valide avversarie. Un buon viatico per le rossogialloblù, in vista del prossimo turno che prevede la trasferta a Monopoli, vittorioso in esterna sul Pescara.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca 2, Fanelli 8, Giometti 21, Martinelli 15, Iacca 15, Piarulli 12, Puro 1, Rivarola, Di Schiena (L1), Valecce (L2).

