Il “Torneo del Cuore” torna a Cerignola: il 25 ottobre la quinta edizione nel segno della solidarietà

A Cerignola il calcio torna a fare squadra con la solidarietà. Domenica 25 ottobre si rinnova l’appuntamento con il “Torneo del Cuore”, la manifestazione benefica giunta alla sua quinta edizione che, anno dopo anno, è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo tra le iniziative cittadine dedicate allo sport e all’impegno sociale. Un’occasione per ritrovarsi, condividere una giornata di festa e, soprattutto, contribuire concretamente a una causa solidale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il campo dell’Oratorio Salesiano ospiterà una competizione nella quale il risultato sportivo passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto all’obiettivo principale: raccogliere fondi per sostenere chi vive situazioni di difficoltà. Una finalità che ha accompagnato il torneo sin dalla sua nascita e che, nel corso degli anni, ha permesso di offrire un aiuto concreto anche ai bambini della città alle prese con condizioni di fragilità e problemi di salute.

Saranno dieci le squadre partecipanti all’edizione 2026: Carabinieri, Polizia Locale, Polizia di Stato, Tatarella Hospital, Teknoservice, Masiello Food, Cuore Gialloverde, Ecodaunia, Politici e Avvocati. Realtà differenti, rappresentative del tessuto istituzionale, professionale e imprenditoriale cittadino, pronte a confrontarsi sul terreno di gioco nel segno della partecipazione e della condivisione.

Il programma prenderà il via alle ore 9 con la prima partita, mentre alle 10.30 è prevista la Santa Messa con i partecipanti presso l’Oratorio Salesiano. La competizione proseguirà nel corso della giornata fino alla finalissima, in programma alle ore 17, quando sarà decretata la squadra vincitrice. Il titolo è attualmente detenuto dalla formazione dei Politici, che nell’edizione 2025 si impose sulla Polizia di Stato con il risultato di 2-1.

Non mancheranno momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere anche famiglie e bambini. L’animazione musicale sarà affidata a Mattia Macchiarulo e DJ Sabino Guercia, mentre alle 11.30 e alle 16.30 è prevista la presenza di mascotte raffiguranti alcuni dei personaggi più amati dai più piccoli. Al termine del torneo, inoltre, quanti avranno contribuito alla raccolta fondi potranno partecipare all’estrazione di diversi premi messi in palio per l’occasione.

A testimoniare il valore dell’iniziativa sono anche i risultati delle passate edizioni. Nel 2025, oltre alla raccolta fondi destinata ai piccoli pazienti oncologici e ai bambini in difficoltà, la manifestazione fu caratterizzata da gesti di particolare sensibilità, come il riconoscimento consegnato dalla Polizia Locale al giovane Francesco Luspa e il dono di una bicicletta a un bambino da parte di Ecodaunia. Episodi che hanno contribuito a rendere il Torneo del Cuore qualcosa di più di una semplice competizione calcistica.

Anche questa quinta edizione potrà contare sul coinvolgimento di numerose realtà imprenditoriali e associative del territorio, a conferma di una rete di collaborazione che continua a sostenere l’iniziativa.

Il 25 ottobre, dunque, Cerignola tornerà a scendere in campo per una partita nella quale non saranno soltanto i gol a fare la differenza. Perché, al di là della squadra che solleverà la coppa, il traguardo più importante resterà quello di trasformare una giornata di sport e divertimento in un’occasione concreta di solidarietà.