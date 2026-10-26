“Il Vangelo nella città”: al via il secondo anno della Scuola del Pensiero Sociale della Chiesa “Vittorio Bachelet”

La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Azione Cattolica diocesana e l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, dà avvio al secondo anno della Scuola del Pensiero Sociale della Chiesa “Vittorio Bachelet”, il percorso triennale di formazione nato nel 2025 per offrire alla comunità ecclesiale e civile strumenti per leggere il tempo presente alla luce del Vangelo e della Dottrina Sociale della Chiesa. Dopo il primo anno dedicato ai fondamenti del pensiero sociale cristiano, il secondo anno entra nel cuore delle sfide del nostro tempo, con l’intento di aiutare i partecipanti a non subire i cambiamenti della storia, ma ad abitarli con consapevolezza, responsabilità e speranza.

È proprio la testimonianza di Vittorio Bachelet, al quale la Scuola è intitolata, a offrire la chiave di lettura del nuovo anno. In una delle sue riflessioni più significative, Bachelet affermava: «Nel momento in cui l’aratro della storia scavava a fondo, rivoltando profondamente le zolle della realtà sociale italiana, che cosa era importante? Era importante gettare seme buono, seme valido». Una consegna che conserva una particolare attualità: quando la storia cambia e mette in discussione assetti, certezze e modelli di convivenza, la risposta cristiana non può essere la paura del cambiamento, ma la responsabilità di seminare. La Scuola nasce precisamente con questo intento: formare cristiani capaci di leggere i segni dei tempi, esercitare il discernimento e tradurre la fede in responsabilità sociale e civile.

Il percorso prenderà il via venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 20.30, presso il Salone “Giovanni Paolo II” della Curia Vescovile, con una serata dedicata a “Vittorio Bachelet e la sua testimonianza nell’oggi. L’eredità per la vita del Paese”. Una particolare attenzione è riservata alla partecipazione dell’intero territorio diocesano. Per questo, accanto alla modalità in presenza, sarà possibile seguire gli incontri anche online. La proposta è rivolta a quanti desiderano approfondire il rapporto tra fede, società e responsabilità, a partire dall’esperienza cristiana e dalla Dottrina Sociale della Chiesa. La Scuola intende così essere uno spazio di formazione, confronto e discernimento, aperto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio il tempo che abitiamo e interrogarsi sulle responsabilità che ne derivano. Per i nuovi iscritti e per tutte le informazioni è possibile scrivere a: presdiocesana.ceriascoli@gmail.com. La Scuola del Pensiero Sociale della Chiesa “Vittorio Bachelet” prosegue così il suo cammino, con la consapevolezza che abitare il presente significa anzitutto imparare a leggerlo e, dentro le sue contraddizioni, continuare a seminare.