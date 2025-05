Il vescovo Ciollaro: «Commosso per il nuovo Papa, auguri a Leone XIV»

Pubblichiamo di seguito e integralmente il comunicato stampa nel quale Mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, commenta l’elezione al soglio pontificio di Leone XIV, avvenuta ieri in Vaticano.

«Sono veramente felice per questa elezione. Sono ancora commosso per l’annunzio che è stato dato e nel vedere il nuovo Papa, nell’ascoltarlo e nel ricevere la Sua Benedizione. Anzitutto la gioia per l’elezione avvenuta in tempi così rapidi, in così poco tempo. Già questo è un bel segno, un segno di unità. Un segno che esprime la convergenza dei cardinali elettori. È veramente bello. Certo, sono stati loro, con il loro voto. Ma come non vedere una luce dell’alto per una scelta così difficile che, però, sono riusciti a compiere in così poco tempo. Una scelta felice! In questo momento, esprimo la gioia di tutta la diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano che accoglie con fede e con letizia il nuovo Papa. Lo abbiamo affermato molto volte: per chiunque fosse stato eletto, noi esprimiamo la nostra adesione alla Sede di San Pietro perché ogni diocesi è in comunione con la Chiesa di Roma e con il suo Vescovo, Successore di San Pietro. E poi è stato così bello, commovente, vederlo perché vedevamo le lacrime nei suoi occhi. Possiamo immaginare che cosa passi nel suo cuore di fronte a un compito così grande e così difficile da adempiere. Anche la tenerezza di quel suo riferimento alla diocesi di cui è stato Vescovo in Perù. È chiaro che, in questi momenti, ciascuno ricorda le persone care, le persone alle quali è più affezionato. Come anche le parole che ci ha detto, così semplici. Anzitutto il saluto di Gesù Risorto: “La pace sia con voi”. In questo momento è la parola di cui tutto abbiamo bisogno e, in alcune parti del mondo, è ancora più necessaria. Vorrei dire che noi auguriamo a Lui, al nuovo Papa, tanta pace nel cuore, tanta serenità perché possa guidarci in questo cammino con serenità, pur affrontando le sfide che ogni epoca pone, e la nostra in modo particolare. Esprimo la mia gioia, umilmente, perché anche io ho avuto una piccola possibilità di conoscere il nuovo Papa l’anno scorso, quando siamo stati a Roma con i Vescovi pugliesi, e abbiamo fatto un incontro tutti insieme, nel Dicastero di cui Lui era Prefetto. E poi, dopo l’incontro, ho avuto la possibilità di fermarmi pochi minuti con Lui, riscontrando la Sua amabilità, la Sua dolcezza anche nel tratto. Certo, non avrei mai immaginato, a distanza di un anno, che sarebbe diventato il nuovo Papa. Ecco, con la gioia, gli auguri a Lui, a tutta la Chiesa, al mondo intero. A Lui, con tutto il cuore, noi diciamo: Viva, Viva il Papa! Il Signore guidi Lui e guidi noi insieme con Lui!».