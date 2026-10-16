Il vescovo Ciollaro presente alla manifestazione di questa mattina: «Le risorse per le armi siano destinate ai bisogni di tutti»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, il messaggio rivolto ai partecipanti della manifestazione contro il carovita tenutasi questa mattina da mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. il presule ha evidenziato vicinanza e solidarietà per la causa, sottolineando come le scelte politiche sul riarmo decisi dai governi siano in contrasto con bisogni e necessità invece della gente comune.

Desidero dirvi innanzitutto il mio apprezzamento per le modalità pacifiche, civili, in cui si stanno svolgendo le manifestazioni di questi giorni e così spero che avvenga ancora. Guardando questa piazza gremita e pacifica, sottolineo ancora una volta che questa è la vera Cerignola, il vero volto della nostra città e non quello della malavita e della criminalità. Condivido la vostra preoccupazione per i problemi che ci sono. Ieri sera sono venuto a trovarvi ai presidi dove stazionavate, per salutarvi, per ascoltarvi e per capire meglio. I problemi sono complessi, le soluzioni non sono facili, a livelli diversi: l’Italia, Bruxelles, eccetera. Ma una cosa la capiamo bene ed è questa: mentre il carovita sta crescendo e si ripercuote in primo luogo sulle fasce più deboli e sui più bisognosi, si stanno destinando cifre enormi al riarmo. Sono state fatte delle scelte impensabili e si continuano a fare come se niente fosse: spostamenti di bilancio, somme spropositate in direzioni che non riusciamo a capire né approvare. Vi sto parlando da un luogo particolare: il sagrato del Duomo. La parola sagrato significa che è luogo sacro, ma con il parroco del Duomo siamo stati d’accordo a concederlo per questa manifestazione perché riguarda i problemi veri della gente, senza etichette di partito. Ebbene, da questo sagrato io voglio ricordare una parola che interpella anche la nostra Italia in questa situazione: “forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci”. É presa dalla Bibbia, è il profeta Isaia che parla esprimendo il sogno di Dio. Non è un’utopia, è un programma! “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci”: le risorse destinate alla guerra, alle armi, devono essere destinate ai bisogni della gente, alle necessità di tutti, cominciando dai più bisognosi. Questo è il messaggio che vorremmo far arrivare a Roma, a chi ha il potere di decidere veramente.