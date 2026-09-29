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Il Vescovo Mons. Ciollaro ha fatto visita al Commissariato di P. S. di Cerignola

Alla vigilia della Solennità di san Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato

Redazione
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Nella mattinata di ieri, il Vescovo di Cerignola, Mons. Fabio Ciollaro, ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, alla vigilia della Solennità di San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato. Ad accoglierlo sono stati il Vicario del Questore di Foggia, Dott.ssa Teresa Romeo, il Dirigente del Commissariato, Commissario Capo Michele Irmici, e don Vito Cecere, Cappellano della Polizia di Stato. Nel corso della visita, il Vescovo ha incontrato il personale del Commissariato, condividendo con gli operatori un momento di preghiera e di benedizione, in un clima di raccoglimento e partecipazione. Al termine dell’incontro, il Dott. Irmici ha consegnato al Vescovo una targa commemorativa, quale segno di riconoscenza e vicinanza, a testimonianza di un prezioso legame con la comunità e le Istituzioni.
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