Il Vescovo Mons. Ciollaro ha fatto visita al Commissariato di P. S. di Cerignola

Nella mattinata di ieri, il Vescovo di Cerignola, Mons. Fabio Ciollaro, ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, alla vigilia della Solennità di San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato. Ad accoglierlo sono stati il Vicario del Questore di Foggia, Dott.ssa Teresa Romeo, il Dirigente del Commissariato, Commissario Capo Michele Irmici, e don Vito Cecere, Cappellano della Polizia di Stato. Nel corso della visita, il Vescovo ha incontrato il personale del Commissariato, condividendo con gli operatori un momento di preghiera e di benedizione, in un clima di raccoglimento e partecipazione. Al termine dell’incontro, il Dott. Irmici ha consegnato al Vescovo una targa commemorativa, quale segno di riconoscenza e vicinanza, a testimonianza di un prezioso legame con la comunità e le Istituzioni.