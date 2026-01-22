“Separare chi giudica da chi accusa: un SI che garantisce il cittadino” è il tema dell’incontro in programma lunedì 26 gennaio alle ore 16.30 presso la sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, quale primo appuntamento del ciclo di eventi che Forza Italia organizzerà in vista del Referendum confermativo sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Ai saluti dei parlamentari Giandiego Gatta e Giorgio Lovecchio e del consigliere regionale Paolo Dell’Erba, seguiranno gli interventi di Carlo Dercole (responsabile provinciale comitati per il SI), Pasquale Rinaldi (già prof. di Diritto Costituzionale presso l’Università di Foggia), Davide Bellomo (responsabile regionale comitati per il SI), Mauro D’Attis (segretario regionale della Puglia di Forza Italia) e Francesco Paolo Sisto (Vice Ministro della Giustizia e responsabile nazionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia).
Il viceministro della Giustizia il 26 gennaio a Foggia per le ragioni del sì
In vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo prossimi
