Il vino protagonista assoluto del CeriWine: in degustazione i prodotti di dodici cantine e una coop sociale

Cerignola mette in mostra il proprio tesoro agroalimentare in occasione della V^ edizione del CeriWine-Festival delle Produzioni Locali in programma sabato 30 ottobre nella storica cornice di Palazzo Fornari e del Piano delle Fosse granarie. Un’intera giornata che l’associazione Il Titolo dedica alle connessioni possibili tra cibo, vino, cultura, musica, giochi e quant’altro utile a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio fondato sul saper fare e il saper trasformare che è parte dell’identità cerignolana e ne innerva l’autenticità. Protagonista assoluto il vino affinato nelle 12 cantine e nella cooperativa sociale che allestiranno gli spazi per promuovere la conoscenza di sapori e profumi attraverso la degustazione. Al loro fianco anche una società specializzata nella commercializzazione internazionale di uno tra i prodotti più identitari del made in Cerignola.

E dove c’è del buon vino deve necessariamente esserci del buon cibo, che al CeriWine sarà preparato e servito da ristoratori e artigiani della panificazione la cui missione è duplice: custodire le tradizioni; esplorare nuovi modi di trattare ed esaltare le materie prime locali. Il vino e il cibo sono il cuore del Festival delle Produzioni Locali da cui attingono energia vitale i laboratori di lettura per i più piccoli organizzati dall’associazione Oltrebabele, la mostra pittorica allestita dall’associazione Art&Fatti, i giochi interattivi e digitali programmati da Nonsai e i live musicali che si susseguiranno dalle 20.30 e avranno come protagonisti 3punto0, Nonsai e Vox Quinta.

Il programma completo e dettagliato della V^ edizione del CeriWine-Festival delle Produzioni Locali sarà presentato alla stampa e alla comunità mercoledì 28 ottobre, a partire dalle 19.00 presso lo spazio Art&Fatti a Palazzo Fornari, durante la conferenza stampa-dibattito sul tema Orizzonti e sviluppi del comparto produttivo Cerignolano. Interverranno: Francesco Bonito, sindaco di Cerignola; Leonardo Paparella, presidente del GAL Tavoliere; Gabriele Romagnuolo, presidente dell’associazione Il Titolo; Margherita Cinquepalmi, presidente dell’associazione Oltrebabele; Luca Gasparro, presidente dell’associazione Art&Fatti; Marco Caiaffa, presidente del consorzio Rosso di Cerignola; Giuseppe Di Bisceglia, direttore del consorzio di tutela La Bella della Daunia. CeriWine-Festival delle Produzioni Locali è parte del programma triennale di eventi ed attività “Distese di Grano-Venti di Opportunità” finanziato dal Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 21–27, Priorità 5-Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale. Progettazione e attività sono frutto della sinergia tra le organizzazioni Oltrebabele, Arci Travel Stornara, Art&Fatti, Motus, Pro Loco Cerignola, Sud Music, SUD-Solo Uguali Diritti. L’ente attuatore è il Comune di Cerignola.