Imma Cefalo completa la batteria delle laterali della Flv Cerignola

Ancora un movimento in entrata per la Enzo FLV Cerignola, che completa la batteria delle schiacciatrici con l’arrivo di Imma Sofia Cefalo. Originaria di Laterza e classe 2004, comincia la sua avventura pallavolistica con la maglia di Castellaneta, conquistando da giovanissima la promozione in B2 e restando in organico nelle due stagioni seguenti in quarta serie. Nelle ultime due annate invece, ha giocato in serie C con la New Volley Gioia. Ben strutturata fisicamente e con caratteristiche di gioco duttili, la giocatrice tarantina arriva sul Tavoliere con ampi margini di ulteriore crescita, basandosi su un grande impegno quotidiano e un forte spirito di squadra evidenziato nelle precedenti esperienze. Un innesto di prospettiva e sul quale il sodalizio rossogialloblù confida, allo scopo di allestire una rosa competitiva e valida in ogni reparto. «Sono molto felice di essere approdata a questa società, nella quale si respira un ambiente sano e molto competitivo, di cui ho abbracciato in pieno il progetto – spiega Cefalo -. Mi aspetto di continuare il percorso di crescita personale restando a disposizione della squadra, lavorando sodo, per contribuire alla piena realizzazione dei risultati auspicati e sentire il calore del pubblico».