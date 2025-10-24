Impegni in trasferta per Pallavolo Cerignola ed Flv nella terza di campionato

Nel weekend è in programma la terza giornata dei campionati di volley femminile che vedono impegnate le nostre due formazioni, entrambe alle prese con gare in esterna. Domani scende in campo la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola nel girone D di serie B1, attesa (ore 17) dalla Nimis United Volley Pomezia. Le ragazze di Annagrazia Matera, sabato scorso nel debutto casalingo del pala “Dileo”, hanno prevalso 3-0 sul Volleyrò Casal de’ Pazzi, offrendo una nuova prestazione di sostanza e ottima gestione: due set sono finiti ai vantaggi, ma le fucsia hanno sempre dato l’impressione di tenere in pugno il controllo del match. Sono 5 i punti in classifica delle ofantine, quinte dietro un poker di squadre a punteggio pieno: un avvio decisamente niente male al debutto nella terza serie nazionale, ora la trasferta laziale per cercare ulteriori conferme. Al quinto anno di fila di militanza in B1, Pomezia ha debuttato con una sconfitta e ha festeggiato la prima gioia nel precedente turno, superando nettamente Trestina. Fra le giocatrici più importanti a disposizione di coach Massimo Dagioni, si possono citare l’alzatrice Oggioni, l’opposto Frasca, le laterali Liguori e Verdier Del Valle, la centrale Viglietti. Una confronto non semplice per Pomili e compagne, che dovranno fronteggiare anche il caloroso apporto dei sostenitori romani: esperienza e tasso tecnico non mancano, per provare ad ottenere un altro risultato positivo.

Giocherà invece domenica (ore 18) nel girone I di serie B2 la Flv, per il primo derby regionale del torneo: sfida alla As Labruna Monopoli. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia ha sbloccato la casella delle vittorie, piegando al tie break il Volley World Napoli al pala “Tatarella”: una partita intensa e combattuta, in cui le cerignolane però hanno voluto fortemente farla propria, opposte ad una rivale tenace e mai doma. Riscattato lo stop dell’esordio con Matese, l’intenzione delle rossogialloblù è dare continuità, proseguendo in un percorso di crescita e alla ricerca dell’intesa migliore possibile sul rettangolo di gioco. Anche Monopoli ha ottenuto la prima affermazione stagionale la scorsa settimana, passando agevolmente in casa del Pescara. L’organico a disposizione di mister Piero Acquaviva è giovane, ma non per questo privo di qualità: dalla palleggiatrice Moschettini alle attaccanti Soleti e Gitti, per arrivare al libero Ruffa. Una Flv che proverà a sfruttare l’onda positiva, pur nella consapevolezza di doversela giocare su ogni punto e tenere sempre alta la concentrazione nei vari momenti della gara.