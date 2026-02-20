Importanti impegni casalinghi per Pallavolo Cerignola ed Flv in serie B

Turno casalingo per entrambe le nostre formazioni di Volley femminile militanti nei campionati di serie B, in campo domani nel 16° turno. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita la Nimis United Volley Pomezia (ore 18), in un nuovo e delicatissimo confronto diretto per la salvezza. Le ragazze di Annagrazia Matera, sabato scorso, sono state sconfitte 3-0 in trasferta dal Volleyrò Casal de’ Pazzi, in una gara troppo a corrente alternata per provare a portar punti alla classifica. Pur con l’ottavo posto, le fucsia sono a tre punti dalla zona retrocessione, in una metà di graduatoria che si sta rivelando assai fluida e con distacchi minimi fra numerose squadre. Di esse fa parte Pomezia, undicesima con 15 punti (uno in meno delle ofantine) e un bilancio di cinque vittorie e dieci stop. La formazione laziale allenata da Giandomenico proviene dal successo in trasferta su Trestina e giungerà sul Tavoliere con tutta l’intenzione di ripetersi: fra le giocatrici più rappresentative, l’esperta regista Oggioni, l’opposto Frasca e la laterale Verdier Del Valle. Sostenuta dal calore del pubblico amico, la Pallavolo Cerignola dovrà sfoderare una gara simile alla precedente al pala “Dileo”, quando venne regolata Trestina: la missione è ottenere il massimo, per allontanarsi dalla zona pericolo.

Primo confronto con una corregionale nella seconda metà di campionato per la Flv, che riceverà la As Labruna Monopoli nel girone I di serie B2. Al pala “Tatarella” (ore 18), andrà in scena un confronto fra due compagini separate da una sola lunghezza in classifica. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha espugnato Napoli nel match di domenica, attraverso una condotta di gara esemplare, concreta e di grande spessore: serie aperta di tre affermazioni consecutive ed ora l’opportunità di mettere la freccia sulle prossime rivali. Non sarà impresa comoda però, perché le baresi guidate da Acquaviva, con 27 punti ed uno score di nove vittorie e sei sconfitte, costituiscono un team molto ostico. L’alzatrice Moschettini, la centrale Ruggiero, il posto 4 Soleti ed il libero Ruffa fra le individualità più di rilievo delle biancoverdi, solide e ben messe in campo. Dal canto loro, le rossogialloblù vogliono proseguire sulla scia dei progressi evidenziati nelle ultime settimane, avendo trovato meccanismi ora rodati nelle due fasi e una mentalità arcigna sul rettangolo di gioco. Le sensazioni sono di una gara livellata ed avvincente, la Flv confida sull’apporto dei suoi sostenitori per mantenere un ruolino casalingo di tutto rispetto.