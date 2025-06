Impresa della Flv Cerignola, vince a Gioia del Colle e accede alla finale playoff di C

La Flv Cerignola è in finale playoff di serie C: la formazione ofantina ha vinto 1-3 in casa della Gioiella Volley Academy (23-25; 25-22; 21-25; 14-25 i parziali), ribaltando la sconfitta subita al tie break domenica fra le mura amiche. Una prova di estrema solidità offerta dalle ragazze di Cosimo Dilucia, brave a restare sempre concentrate e a fiaccare alla lunga la resistenza delle mai dome murgiane. Solito 6+1 per la Flv: Puro al palleggio e Novia opposto; Martinelli e Valecce di banda; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. De Robertis ha risposto con: Berardi in regia e Masiello sulla diagonale; Pavone e Kohler laterali; Kabunda e Buttiglione centrali, con Schena in difesa. La partenza felice 1-4 viene subito stoppata da Kabunda, che con una fast mette la freccia: Novia controsorpassa, ma Gioia del Colle va avanti di due (9-7). Martinelli sigla il pari 11, sempre la toscana a muro realizza il 14-16: si procede però con break da una parte e dall’altra, con le padrone di casa poi sul 21-19. L’ingresso di Rivarola per Valecce è fondamentale nelle ospiti, perché prima mette giù il pari 21, Martinelli aggancia a 23 le avversarie e a seguire l’italoargentina mette insieme il set point e l’ace per il primo cambio di campo.

L’avvio del secondo set è simile al precedente (1-4), la Gioiella però man mano accelera i ritmi con Pavone, Kohler e Masiello (13-9): timeout di Dilucia, le baresi provano a scappare (15-10), ma Cerignola torna sotto pareggiando a 17 con Mansi, Piarulli e un attacco out di Kohler, spingendosi sino al 17-20. Fra le padrone di casa dentro Anna Masiello, il cui turno in battuta è micidiale: il team di De Robertis mette in fila punti che portano il tabellone sul 22-20, Pavone a segno per l’1-1 nel conto dei parziali. Murgiane che sembrano avere ora il vento in poppa, creando difficoltà alle rossogialloblù: Anna Masiello, Buttiglione e Pavone fra le artefici del 13-7. Ottimo break della Flv (13-12), Novia per il 14 pari e una straordinaria Martinelli colleziona punti personali in serie per il sorpasso, cui si aggiunge l’errore in prima linea di Anna Masiello (14-16). Piarulli e Rivarola aumentano il divario (16-20), Martinelli consolida, Puro fa ace per il nuovo vantaggio cerignolano.

Malgrado il 4-9 delle prime fasi del quarto periodo, la Gioiella resta tenacemente in scia (8-10, 12-13): una straripante Martinelli accompagnata da una preziosissima Rivarola comincia a mettere alle corde la squadra locale, con uno scarto che via via si fa sempre più largo. Sul 13-19 doppia della palleggiatrice barese, Puro e compagne insistono e macinano punti sebbene dall’altra metà campo l’impegno resti altissimo: Novia consegna dieci match point, un attacco fuori misura di Pavone va a compiere l’impresa per le ragazze di Dilucia al pala “Kouznetsov”. Adesso l’ultima fase, ci si giocherà la promozione in B2 con Monteroni (prima nel girone B e sconfitta nello scontro diretto con Capurso nella prima fase playoff): gara 1 in programma sabato in Salento e la serie sarà al meglio delle tre partite.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto e i relativi punti realizzati:

Puro 3, Novia 5, Martinelli 34, Valecce, Piarulli 13, Mansi 5, Rivarola 8, Di Schiena (libero).