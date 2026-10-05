Imprese e sicurezza sul lavoro: FenImprese Foggia riunisce il mondo produttivo a Cerignola

Salute e sicurezza sul lavoro saranno i principali temi che affronterà l’Assemblea Triennale di FenImprese Foggia venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18 a Cerignola (FG) presso ADE Rooftop & Luxury Space, in via Tiro a Segno. L’appuntamento rappresenta un’importante opportunità di dialogo tra aziende, professionisti e istituzioni. «Crediamo in un territorio capace di esprimere competenze, lavoro e imprenditorialità e siamo convinti che sviluppo e sicurezza debbano procedere di pari passo», dichiara il presidente di FenImprese Foggia, l’Ing. Marco Pio Berteramo. L’Impresa, infatti, è da anni impegnata nella promozione di un modello che sappia non solo preservare, ma anche valorizzare le potenzialità del territorio nell’ottica di un mercato globale.

«Questa assemblea vuole essere un’occasione per guardare al futuro con responsabilità, senza mai perdere di vista le imprese e le persone e soprattutto il loro impegno, un quotidiano valore aggiunto che contribuisce alla crescita della nostra comunità», conclude il presidente Berteramo. La crescita e il consolidamento di FenImprese sul territorio si inseriscono in un percorso nazionale costruito attraverso un intenso lavoro di rappresentanza e di sviluppo. Un risultato ottenuto grazie al contributo e all’azione del Presidente Nazionale Dott. Luca Vincenzo Mancuso, nonchè del Coordinatore Nazionale Dott. Simone Razionale, impegnati nel rafforzamento della Federazione e nella costruzione di nuove opportunità per imprese e PMI, con una visione rivolta alle sfide e alle trasformazioni del futuro.