Imprese in difficoltà: le linee guida dell’ABI per superare la crisi

Le imprese italiane si trovano oggi ad affrontare sfide sempre più complesse, tra instabilità economica, aumento dei tassi di interesse e difficoltà di accesso al credito. In questo contesto, la gestione della crisi aziendale diventa un tema cruciale per garantire la continuità operativa e preservare il valore dell’attività. Per supportare le aziende in difficoltà, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha recentemente diffuso una serie di suggerimenti strategici volti a facilitare il dialogo tra imprese e banche, promuovendo soluzioni finanziarie efficaci per la ristrutturazione del debito e il rilancio dell’attività. Dalla rinegoziazione dei finanziamenti all’accesso a strumenti di turnaround e finanza strutturata, le linee guida proposte mirano a offrire un quadro chiaro per gestire situazioni di tensione finanziaria con il giusto supporto bancario.

I suggerimenti dell’ABI per superare le difficoltà delle imprese

​Le imprese italiane possono attraversare periodi di difficoltà finanziaria a causa di vari fattori, come fluttuazioni del mercato, crisi economiche o inefficienze interne. Per supportare queste aziende, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha elaborato linee guida specifiche che delineano procedure e strumenti per gestire efficacemente tali situazioni.​

Intervento tempestivo e consulenza specializzata

Uno dei principali consigli dell’ABI è di intervenire prontamente non appena emergono segnali di difficoltà finanziaria. Questo approccio proattivo consente di affrontare le problematiche prima che diventino insormontabili. L’ABI sottolinea l’importanza di avvalersi di consulenti di fiducia per analizzare la situazione e sviluppare strategie di risanamento adeguate.​

Dialogo continuo con le istituzioni finanziarie

Mantenere una comunicazione aperta e costante con la banca è fondamentale. Un dialogo trasparente sull’andamento economico-finanziario dell’impresa permette all’istituto di credito di comprendere meglio le esigenze dell’azienda e valutare soluzioni personalizzate. Questo rapporto collaborativo può facilitare l’accesso a strumenti finanziari adeguati e condizioni più favorevoli.​

Estensione delle garanzie e sospensione dei rimborsi

Le linee guida dell’ABI prevedono la possibilità di allungare le garanzie prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate. Questa misura offre alle imprese un respiro finanziario temporaneo, consentendo loro di riorganizzare le proprie risorse senza l’immediata pressione dei pagamenti.​

Revisione delle disposizioni di vigilanza europee

L’ABI e le associazioni di impresa hanno evidenziato la necessità di una rapida modifica delle disposizioni di vigilanza europee relative alle misure di facilitazione del rimborso dei crediti bancari. Attualmente, tali normative possono limitare la capacità delle banche di applicare soluzioni favorevoli alla clientela in temporanea difficoltà finanziaria. Una revisione di queste disposizioni potrebbe ampliare le opzioni disponibili per il supporto alle imprese in crisi.​

Banche specializzate nel supporto alle aziende in crisi

In Italia, esistono istituti bancari specializzati nel fornire supporto alle imprese in difficoltà. Tra questi, illimity (qui il link al sito) si distingue per l’approccio innovativo e flessibile. Fondata nel 2018, illimity è una banca digitale che offre servizi finanziari su misura per le piccole e medie imprese, con un focus particolare sul corporate banking. La banca si propone come partner strategico per le aziende, offrendo soluzioni personalizzate per favorirne la crescita e il rilancio. Un’altra realtà significativa è Banca Ifis, attiva principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese e nell’acquisizione e gestione di portafogli di crediti deteriorati. Fondata nel 1983, Banca Ifis è quotata alla Borsa di Milano nel segmento FTSE Italia STAR e offre servizi finanziari a supporto delle imprese, tra cui factoring, leasing e finanziamenti a medio e lungo termine. Anche Cherry Bank, fondata nel 2021, si è affermata nel panorama bancario italiano come istituto specializzato nel supporto alle imprese. Guidata dall’imprenditore Giovanni Bossi, Cherry Bank offre servizi di supporto alle imprese, creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL e acquisto di crediti fiscali. La banca si distingue per l’attenzione all’innovazione e per l’offerta di servizi bancari sia fisici sia digitali, con un focus anche sul wealth management. L’intervento tempestivo, la consulenza specializzata e il dialogo costante con le banche sono elementi chiave per superare le crisi. Inoltre, la presenza di istituti bancari specializzati nel supporto alle aziende in difficoltà offre ulteriori opportunità per implementare strategie di rilancio efficaci e sostenibili.