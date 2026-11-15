In 15 città della Capitanata la protesta SPI Cgil: «Il Governo affama i pensionati»

Davanti alle sedi CUP e nei mercati rionali di 15 città della Capitanata, per incontrare i cittadini e illustrare i motivi per i quali occorre mobilitarsi contro la Legge di Bilancio varata dal Governo: lunedì 16 e mercoledì 18 novembre, dirigenti e volontari dello SPI Cgil, il primo e più importante Sindacato dei Pensionati, saranno protagonisti di una mobilitazione diffusa. Bloccando la rivalutazione delle pensioni, il Governo Meloni ha fatto cassa su pensionati e lavoratori per finanziare riarmo e flat tax, a tutto svantaggio di sanità, scuola e assistenza agli anziani.

IN TUTTA LA DAUNIA, POI A BARI Dalle 8 del mattino, donne e uomini con la pettorina rossa faranno volantinaggio a Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Lucera, le cinque città più grandi della provincia. Ma non solo. Saranno anche a San Nicandro Garganico, San Giovanni Rotondo, Apricena, Cagnano Varano, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Zapponeta e Poggio Imperiale. Anche sui Monti Dauni, nello specifico a Biccari e a Orsara di Puglia, ci saranno dirigenti e volontari del sindacato a distribuire materiale informativo incontrando i cittadini per strada, davanti alle sedi CUP e nei mercati rionali. Martedì 17 novembre, da Foggia e da tutta la provincia i pensionati SPI Cgil saranno a Bari, alle ore 9:30, per una grande manifestazione in Piazza Massari a cui parteciperanno migliaia di pensionati di tutta la Puglia per far sentire la propria voce, rivendicare diritti, dignità e giustizia sociale.

50 MILA PENSIONI MINIME In Capitanata, complessivamente, ci sono circa 150.000 pensionati, considerando unicamente le persone che percepiscono trattamenti legati all’attività lavorativa svolta. Circa un terzo di loro percepisce pensioni minime, da fame, con un assegno mensile inferiore ai 620 euro. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di donne. In tutta la Puglia, provincia di Foggia compresa, i pensionati “da lavoro” sono 825.000. “L’articolo 55 della Legge di Bilancio 2027 prevede un meccanismo che riduce progressivamente la percentuale di adeguamento all’inflazione per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Con un’inflazione ipotizzata al 2,9%, ci sono perdite annue che vanno da 139 a 688 euro”, spiega Carlo D’Andrea, segretario generale provinciale SPI Cgil Foggia. “Le pensioni hanno perso progressivamente potere d’acquisto. Molti anziani fanno fatica a pagare le bollette, acquistare i beni essenziali e sostenere le spese sanitarie. Il risultato è che sempre più persone sono costrette a rinunciare a curarsi. È questo uno degli aspetti più drammatici”.

LA SANITÀ “Liste d’attesa interminabili, carenza di personale e difficoltà della sanità territoriale costringono tanti pensionati a scegliere tra aspettare mesi per una prestazione pubblica o rivolgersi al privato, pagando di tasca propria. Chi non può permetterselo rinuncia alla visita, all’esame diagnostico, talvolta anche alle cure necessarie. In provincia di Foggia, tra piccoli Comuni, aree interne e difficoltà nei collegamenti, tutto questo pesa ancora di più. “Noi chiediamo più investimenti nella sanità, nell’assistenza, nella non autosufficienza e nella tutela del potere d’acquisto di pensioni e salari. La giustizia fiscale deve partire da una maggiore equità, non da nuovi sacrifici per chi ha già dato tanto al Paese. Chiediamo al Parlamento di modificare la manovra: piena rivalutazione delle pensioni, recupero del potere d’acquisto, rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, abbattimento delle liste d’attesa e maggiori risorse per i servizi sociali e l’assistenza. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di diritti fondamentali. Non è accettabile che dopo una vita di lavoro si debba scegliere tra mangiare e curarsi”.