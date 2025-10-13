In B2 la Flv Cerignola cede al quinto set nella difficile trasferta a Matese

Nella sfida di esordio del girone I di serie B2, la Flv Cerignola cede al tie break in casa della Faam Matese (25-14; 24-26; 25-23; 15-25; 15-11 i parziali), al termine di un match tiratissimo e andato oltre le due ore e mezza di durata. Coach Dilucia si affida inizialmente al 6+1 composto da: Trinca al palleggio e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli di banda; Iacca e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. In avvio è 2-4 Flv con Iacca e Giometti, poi una serie di errori al servizio da ambo le parti, con punteggio sul 6 pari e sorpasso delle locali. Sul 10-6 il mister ofantino chiama timeout con effetti positivi, 10-9 ma le campane approfittano di alcuni errori e riallungano (15-10): dentro Puro in regia, Matese però scappa via perché non c’è la reazione cerignolana, mandando così le squadre al primo cambio di campo.

Confermata Puro al palleggio, anche nel secondo set le ospiti partono meglio (1-4): Martinelli da seconda linea fa 2-6 e sul 3-8 è Scappaticcio a interrompere il gioco. Ancora Martinelli per il 5-10, sul 7-14 entra Mansi in battuta, Giometti certifica la crescita della prima linea e Piarulli fa 8-16. La Faam opera un controbreak spingendosi sino al 13-17, mentre sul 15-20 è il momento di Rivarola – in seguito anche Valecce dentro in seconda linea -: le casertane invertono la rotta, ricucendo le distanze e mettendo la freccia. Cerignola si inceppa, le padrone di casa hanno a disposizione due set point ma non fanno i conti con Iacca, la quale annulla le possibilità rivali e con un ace firma la parità generale ai vantaggi. Servizio vincente di Puro (4-6), con la Flv riassortita nel sestetto titolare: Piarulli sale di giri al centro, la battuta è incisiva (5-8); gli scambi sono intensi, Matese accorcia sul 9-10 e poi si mette avanti, Giometti a muro controsorpassa. Dai nove metri Iacca per il break, Piarulli e Fanelli per il tabellone che dice 14-18: le casertane non demordono e agganciano a quota 19. Finale di frazione punto a punto, le locali prevalgono di misura.

Si procede sul filo dell’equilibrio nel quarto parziale, primo tempo di Iacca per il 7-9: Matese inizia a concedere qualcosa, pur restando a contatto. Iacca e Puro confezionano il nuovo allungo (11-17), gestito con sicurezza e portando il confronto al quinto set. Partenza horror delle rossogialloblù nella frazione decisiva (6-0), Iacca trascina le compagne al 7-6 mentre al cambio di campo si va sull’8-6, che diventa 11-6 in un amen. Il team ofantino recupera fino al 13-11, ma un punto dai nove metri consegna la vittoria alla Faam.

La formazione di Dilucia porta via comunque un punto da un campo difficile, contro una avversaria che nelle ultime due annate ha partecipato ai playoff, dimostrando di avere delle qualità. Intese e quadrature di squadra sono assolutamente perfezionabili, c’è tutto il tempo per trovare l’alchimia giusta. Nel prossimo turno, la Flv riceverà sabato 18 ottobre al pala “Tatarella” il Volley World Napoli, ieri vittorioso sulla Fiamma Torrese.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 1, Fanelli 8, Giometti 14, Martinelli 4, Piarulli 13, Iacca 19, Puro 3, Mansi, Rivarola, Di Schiena (L1), Valecce (L2).