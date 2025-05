“In corriera sulle strade della Daunia”, presentato a Cerignola il volume di Luigi Battaglini

Uno spaccato di vita provinciale, un viaggio nella vita sociale, nel tempo e nei luoghi del nostro territorio, alla scoperta degli uomini e dei mezzi che hanno fatto la storia del trasporto pubblico locale. Un’accurata ricerca storico-documentaria che ricostruisce la storia degli autoservizi della provincia di Foggia, dagli albori dell’inizio del secolo scorso fino ai giorni nostri. È quanto racchiuso nel libro «In corriera sulle strade della Daunia-Storia dei servizi automobilistici di Capitanata», scritto da Luigi Battaglini per le Edizioni Del Rosone.

Luigi Battaglini è un insegnante, nonché storico, studioso di storia del territorio e storia dell’arte e docente all’Università delle Tre Età. È inoltre un grande appassionato di mezzi di trasporto, dai quali è incuriosito fin dalla giovanissima età. Gli autobus di linea rappresentavano per l’autore «grandi scatoloni blu trasportanti persone», e di questo e molto altro ne ha discusso in uno degli incontri previsti nel ricco calendario del ‘Maggio dei libri’, svoltosi nel tardo pomeriggio di ieri nella Biblioteca Ikigai di Palazzo Fornari a Cerignola, organizzato da OltreBabele con la moderazione di Gioacchino Matrella de lanotiziaweb.it. «Quello degli autobus è un mondo che mi ha affascinato sin da ragazzino, da studente che prendeva questi mezzi per andare a scuola», spiega Battaglini. Il libro ripercorre l’evoluzione dell’autotrasporto pubblico nella vasta e, al suo interno, diversa Capitanata, attraverso le vicende di famiglie che, con investimenti e lungimiranza, ne hanno fatto la storia.

Storie che si intersecano con quella ad esse contemporanea, come quando questi mezzi rischiavano di essere requisiti dai soldati tedeschi in fuga durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale: «C’era grande penuria di carburante e di pneumatici, soprattutto a causa della politica protezionistica del regime fascista. Diventava allora molto difficile spostarsi da una città all’altra. Inoltre all’epoca le aziende erano sostanzialmente private, senza sovvenzioni pubbliche, e per la cura dei mezzi facevano affidamento solo su risorse proprie». Dalla SITA (Società Italiana Trasporti Automobilistici) alla CO.TRA.P (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) passando per le Ferrovie del Gargano, sono diverse le aziende e le sigle con cui chi è stato pendolare nel nostro territorio ha acquisito familiarità nel corso dei decenni. Decenni che è possibile ripercorrere anche grazie ad un ricco e interessante album fotografico presente nel volume, raffigurante modelli di mezzi, aziende, autisti e personale che hanno accompagnato intere generazioni di viaggiatori.