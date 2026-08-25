In due telegrammi il grazie di Mascagni a Cerignola, ‘culla della mia musica’

Due telegrammi che il compositore toscano Pietro Mascagni spedì ai sindaci di Cerignola (Foggia) in segno di gratitudine nei confronti della città che lo aveva accolto, sono stati consegnati come gesto simbolico dal Comune di Cerignola a quello di Livorno, durante la serata del Mascagni Festival che si è svolta nella città toscana lo scorso 23 agosto e ha suggellato il gemellaggio artistico tra le due città, Livorno dove è nato il compositore noto in tutto il mondo e Cerignola dove ha vissuto e creato le sue opere. Un telegramma risale al 1895 e l’altro al 1930. Nel primo Mascagni, dopo il successo dell’opera ‘Guglielmo Ratcliff’ alla Scala, ringraziò sottolineando che “il saluto della cara città che conobbe le ansie e la prima gioia del mio cuore mi ha profondamente commosso. Esprimo mia riconoscenza a tutti particolarmente a lei rappresentante della mia seconda patria”. In quello datato 1930, dopo ‘Cavalleria Rusticana’, scrisse: “In preda emozioni indicibili riescemi impossibile esprimere sensazioni che provo per grande affetto dimostratomi amici concittadini. Mio pensiero a Cerignola culla della mia musica. A Cerignola grazie!”.

L’iniziativa del dono dei due telegrammi è stata di Savino Zaba, direttore artistico del teatro Mercadante di Cerignola. La serata finale dello spettacolo ‘Soundtrack Mascagni’ ha visto la partecipazione dei sindaci di Livorno Luca Salvetti e di Cerignola Francesco Bonito. “Accogliere la delegazione di Cerignola e ricevere questi telegrammi storici non è solo un atto formale, ma il rinnovo di un patto d’affetto tra due comunità nel segno dell’arte e della grande musica”, ha sottolineato Salvetti. “Essere qui stasera a Livorno, nel nome di Mascagni, significa celebrare una storia comune che appartiene al patrimonio culturale di tutto il Paese”, ha confermato Bonito. ‘Mascagni soundtrack’ sarà presentato a Cerignola il prossimo 24 ottobre come spettacolo di apertura della stagione teatrale 2026/2027 del teatro Mercadante. (ANSA)