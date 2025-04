In fuga inseguito dalla Polizia, urta auto e investe una bambina

Mattinata tutt’altro che tranquilla, ieri, 24 aprile, nei pressi del cimitero, intorno all’ora di pranzo. Un individuo, privo di patente, ha scatenato il panico tra i passanti nel tentativo di eludere un controllo della Polizia.

L’inseguimento, che ne è scaturito, ha coinvolto numerosi veicoli e messo a rischio l’incolumità di chi si trovava in zona. Nella fuga, il conducente ha urtato diverse auto nel disperato tentativo di dileguarsi, in ultimo ha investito una bambina. Per fortuna, la piccola non è in pericolo di vita. L’uomo è stato infine bloccato dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini.