In memoria di Franco Mazzeo: Cerignola rinvia ad ottobre la Giornata del sì all’AIDO per la donazione degli organi

Foggia e l’intera Puglia piangono la scomparsa di Franco Mazzeo, spentosi all’età di 77 anni. Con lui se ne va non solo un dirigente impeccabile, ma una vera e propria colonna portante dell’AIDO, un uomo di straordinaria rettitudine che ha dedicato ogni singola energia alla promozione della cultura della donazione. Oggi, l’intera comunità e la grande famiglia dell’AIDO – dalla Sezione Provinciale di Foggia ai Gruppi Comunali (fra i quali Cerignola) – si stringono in un unico, commosso abbraccio attorno alla famiglia Mazzeo.

Da questo coro unanime di voci emerge il ritratto indelebile di un uomo esemplare, un gigante di umanità e rettitudine. Franco non è stato solo un amministratore responsabile a livello locale, provinciale e regionale; è stato, prima di tutto, un porto sicuro per chiunque lo incontrasse. Chi ha avuto il privilegio di camminare al suo fianco lo ricorda come una persona perbene, dotata di una giovialità e una generosità d’animo fuori dal comune. Aveva il raro dono di far sentire tutti accolti, amati e a proprio agio fin dal primo istante. La sua vicinanza non era mai formale: si traduceva in supporto concreto nei momenti più bui, come durante la malattia dei cari dei suoi collaboratori, e in un’amicizia sincera, intensa e coinvolgente, capace di diventare un regalo prezioso per chiunque incrociasse il suo cammino, un esempio che resta. Il Gruppo Comunale di Cerignola, insieme a tutti i volontari AIDO della Puglia, piangono oggi un vuoto incolmabile, ma trovano consolazione nella certezza che la sua sofferenza è finita e che il suo seme continuerà a germogliare.

La terra gli sia lieve, mentre il suo ricordo resterà impresso nella memoria collettiva attraverso il suo sorriso accogliente, la sua totale disponibilità e la passione incrollabile con cui ha difeso la vita attraverso il dono. Siamo una famiglia e dobbiamo essere uniti, soprattutto in questi momenti. Noi dell’AIDO perdiamo una colonna portante ma, ciascuno di noi, vivrà il proprio impegno nella divulgazione del dono nel ricordo del suo esempio. In memoria di Franco, Cerignola rinvia la Giornata del SI all’AIDO per la donazione degli organi a metà ottobre.

«Ho condiviso con Franco otto anni di militanza nel Consiglio Regionale AIDO della Puglia. Se oggi porto avanti con profonda passione la promozione della cultura della donazione, lo devo interamente a lui, ai suoi continui incitamenti e al suo esempio. Grazie di tutto, Franco. Noi tutti del Gruppo Comunale AIDO di Cerignola ti ricorderemo per sempre», questo il ricordo commosso di Giuseppe Tampone.