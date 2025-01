In Potenza-Audace Cerignola punti pesanti per continuare la corsa al vertice

Sfida nei piani altissimi della classifica domani fra Potenza e Audace Cerignola, piatto forte della 24^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele, venerdì scorso, hanno prevalso 1-3 a Giugliano, ottenendo il nono risultato utile consecutivo e la terza affermazione esterna di fila. I risultati del turno precedente hanno accorciato le distanze in vetta, con la composizione di due coppie: Monopoli e Benevento in testa, proprio Cerignola e Potenza ad inseguire a sole due lunghezze. Sarà il terzo incrocio stagionale, nei primi due lucani vittoriosi sia in coppa Italia che nel match di andata (in entrambe le circostanze per 1-0). I gialloblù hanno dunque desiderio di rivalsa, nella consapevolezza si possa trattare di un match dall’elevato peso specifico per il prosieguo della stagione. «Ci teniamo a fare prestazione e risultato, troveremo una squadra in forma, che sta conducendo un ottimo campionato e spicca per alcune individualità specie in mediana e attacco – ha detto in conferenza stampa Raffaele -. Una partita scorbutica, siamo a pari punti con i lucani e nella gara di andata siamo stati sconfitti. Ci sono voglia e determinazione per continuare il nostro percorso, sappiamo di dover innalzare la qualità in questa occasione». Per gli ofantini altro esame in cui esibire ulteriormente mentalità e maturità delle ultime settimane, con lo stimolo aggiuntivo determinato dall’assenza dei sostenitori dell’Audace, per i quali la trasferta è stata vietata con decisione del prefetto del capoluogo della Basilicata.

Il tecnico siciliano (fra i numerosi ex dell’incontro) avrà sostanzialmente tutto l’organico a disposizione, eccezion fatta per Cuppone: rientra dalla squalifica Tascone, la mediana tornerà con i suoi classici effettivi. Possibile la nuova conferma per il duo Achik-Salvemini in prima linea, occhio però anche a gara in corso di un Volpe già a segno due volte in tre spezzoni giocati con la maglia delle ‘cicogne’.

Outsider che sta meritando la posizione attuale, in ragione dell’ottimo cammino sin qui riportato: il Potenza come accennato condivide con il Cerignola a 42 punti la terza piazza e con lo stesso bilancio di undici affermazioni, nove pareggi e tre sconfitte. L’undici allenato da De Giorgio è reduce dal 3-0 inflitto al Benevento nel recupero di martedì e attraversa un periodo di forma eccellente (battuto una sola volta nelle ultime diciassette uscite), sulla scorta di cinque successi nelle ultime sei giornate. Due i volti nuovi dei rossoblù al momento nel mercato invernale: gli arrivi di Petrungaro dal Messina e del mediano Siatounis dalla Virtus Entella. Una formazione ben dotata offensivamente, sospinta dal solito, prolifico Caturano (15 centri, secondo al solo Lescano fra i marcatori) ma anche strutturata in difesa, avendo concesso una sola rete nei cinque più recenti impegni. Schema prediletto il 4-3-3, si preannuncia una partita spettacolare fra due squadre votate al bel calcio.

Nell’ultimo precedente in Lucania, il 19 novembre 2023, finì 2-2 con le reti cerignolane siglate da Malcore e D’Andrea. Calcio d’inizio allo stadio “Alfredo Viviani” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pezzopane, della sezione de L’Aquila.