In Puglia agricoltori senza carburante agricolo, Sicolo: “Regione sblocchi il servizio”

L’agricoltura pugliese è senza carburante. A causa del malfunzionamento del nuovo applicativo informatico SEIA, con il quale la Regione Puglia si proponeva di gestire in modo più efficiente le pratiche UMA, migliaia di agricoltori si trovano nell’impossibilità di vedersi erogare il servizio relativo al carburante agricolo. Una situazione gravissima e paradossale: “In sostanza, alle aziende agricole di fatto viene impedito di lavorare”, spiega Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani. “Il sistema impedisce di predisporre, modificare o validare i libretti UMA. È un disagio pesantissimo che sta già creando danni economici alle aziende agricole, costrette a tenere inutilizzati macchinari e trattori che restano fermi. Chiediamo che la Regione Puglia intervenga e risolva celermente il problema, sbloccando il sistema SEIA e ripristinando immediatamente il servizio di accesso al carburante agricolo”, conclude Sicolo.