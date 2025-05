In Sicilia ancora ok la Pallavolo Cerignola, che fa sua la finale di andata per la B1

Missione compiuta in terra siciliana per la Pallavolo Cerignola. Le ragazze guidate da coach Annagrazia Matera si sono imposte per 3-1 contro la Volley Valley nella finale d’andata dei playoff per la promozione in Serie B1, mettendo un prezioso tassello nella corsa verso la categoria superiore. Una prova di maturità e carattere per le fucsia, che hanno dominato i primi due parziali con autorità e qualità di gioco. Solo nel terzo set, complice qualche imprecisione di troppo, le padrone di casa sono riuscite a rientrare temporaneamente in partita. Ma nel quarto set, capitan Altomonte e compagne hanno ristabilito subito le gerarchie, chiudendo la sfida con determinazione e lucidità. “Abbiamo affrontato questa gara con la fame e la concentrazione che richiede una finale – ha dichiarato il capitano Margaret Altomonte –. Siamo state squadra, in ogni fase del match. Sappiamo che non è finita: sabato ci aspetta l’ultimo sforzo davanti al nostro pubblico e vogliamo regalarci e regalare a Cerignola un sogno chiamato B1”. Ora tutti gli occhi sono puntati su sabato 31 maggio, quando al PalaDileo si disputerà la finale di ritorno. In palio la promozione in Serie B1: servirà un’altra prestazione maiuscola per completare l’opera e scrivere un’altra pagina storica del club ofantino.