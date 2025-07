«Inadempienze Teknoservice, lettera aperta alle Forze dell’Ordine»

Prosegue il botta e risposta tra Carlo Dercole e l’Amministrazione comunale, relativamente a Teknoservice e agli aspetti contrattuali dell’azienda vincitrice della gara sulla raccolta dei rifiuti. Dopo la replica di Pd-M5S ad un primo comunicato, il segretario cittadino di Forza Italia rincara la dose e si rivolge alle Forze dell’Ordine per evidenziare approfonditamente a suo dire tutte le inadempienze contrattuali. Di seguito la nota integrale.

Non mi rivolgerò a Daniele Dalessandro e a Vincenzo Sforza, che hanno pensato una nota così insensata. Mi rivolgo alle forze dell’ordine perché, se prima poteva esserci un qualche dubbio sulle inadempienze contrattuali di Teknoservice, basta leggere il comunicato stampa di PD e M5S per togliersi ogni incertezza e avviare un’indagine. La gravità delle cose scritte dall’Amministrazione merita più di un approfondimento, perché ormai, presi da un galoppante senso di impunità che qualcuno deve aver loro garantito, queste persone non si rendono conto di sciorinare una lista di potenziali reati prendendo le sembianze dei rei confessi più che di politici. Non esistono infatti “migliorie facoltative”. Come le forze dell’ordine sapranno, una volta inseriti fase di gara, i servizi aggiuntivi vanno espletati perché parte integrante del contratto. Dalessandro e Sforza ammettono che quei servizi non vengono fatti. Così come, care forze dell’ordine, ammettono di aver duplicato gli appalti per i medesimi servizi non svolti da Teknoservice, ma ad essa pagati profumatamente una volta assegnato l’importo di 107 milioni per 8 anni. Alle forze dell’ordine non sfuggirà che se i servizi non vengono erogati, qualcuno dovrà pur attivare delle contestazioni, che al momento non esistono perché Dalessandro e Sforza non le segnalano e non si capisce perché. Oltretutto, la mancata contestazione diventa inspiegabile quando ammettono di essere consci che vi sono servizi non svolti pur essendo previsti. Alle forze dell’ordine rammento pubblicamente che ogni cittadino di Cerignola ha pagato, grazie a Bonito, Dalessandro e Sforza, il doppio dei costi per quanto concerne la trasferenza. Una volta ha erogato somme a Teknoservice e un’altra a Ecodaunia (per un servizio svolto una volta sola), il cui titolare è parente diretto dell’assessore Teresa Cicolella, la quale, pubblicamente parla di Ecodaunia come di “mia azienda”. Alle forze dell’ordine suggerisco umilmente che non vi è bisogno di fare chissà quali indagini, ma di leggere e ascoltare le gravissime affermazioni fatte da questi amministratori. Se qualcuno non gradisce che esista un’opposizione a Bonito, lo dica chiaramente, così potremo dire ai cittadini che dovranno pagare tutto a doppio perché così dev’essere. Grazie per l’attenzione.