Inaugurati oggi i nuovi servizi all’ospedale “Tatarella” di Cerignola | Foto

Sanità più vicina alle esigenze di sicurezza, legalità e salute della collettività. ASL Foggia ha consegnato tutti gli interventi terminati nel Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola nel corso della cerimonia che si è svolta oggi. Presenti Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità; Antonio Nigri, Direttore Generale dell’ASL Foggia; Vincenzo Russo Direttore UOC Oculista del PO di San Severo (in videocollegamento da Trieste), il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, Monsignor Vincenzo D’Ercole, vicario generale della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano che a margine dell’evento ha proceduto con la benedizione del Presidio, autorità civili, militari eì associazioni.

“Un parcheggio vigilato e più accessibile favorisce la fruizione dei tanti servizi che stanno potenziando l’offerta del ‘Tatarella’ di Cerignola, dichiara il Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese. Dall’innovativa sala operatoria oftalmica e alla nuova grande macchina per la risonanza magnetica, inaugurate oggi, al cantiere che consentirà l’ampliamento del Pronto Soccorso”. “Sono elementi positivi, conclude Piemontese, che si aggiungono a una realtà che sta crescendo in infrastrutture, dotazione tecnologica e competenze. Il Tatarella è punto di riferimento per la fibrosi cistica, è stato inserito nella rete oncologica nazionale”. “ASL Foggia mantiene gli impegni sul fronte della sicurezza e dei servizi sanitari dedicati alla comunità, sottolinea Antonio Nigri Direttore Generale ASL Foggia. Con i lavori di rifunzionalizzazione dell’area parcheggio, è stato possibile garantire un concreto presidio di legalità a tutela del personale dipendente e degli utenti. In quest’ottica, si inserisce il Protocollo d’Intesa firmato oggi con il Comune di Cerignola, finalizzato al controllo degli accessi alla zona dei posti auto. Parallelamente, conclude Nigri, ASL Foggia ha potenziato l’intero Presidio Ospedaliero, con una serie di prestazioni per la presa in carico e la cura del paziente”.

Di seguito tutti gli interventi realizzati:

PARCHEGGIO AUTOMATIZZATO E VIDEOCONTROLLATO

Avviati nei mesi scorsi, i lavori edili e impiantistici, di importo pari a 150mila euro, hanno consentito la riorganizzazione dell’area riservata ai posti auto. La sosta è gratuita. Su una superficie pari a 4.700 metri quadrati, sono 171 i parcheggi disponibili per gli utenti del Presidio Ospedaliero, quattro riservati a portatori di handicap e quattro per donne in gravidanza o con bambini fino a due anni. Centoquattro i posti auto per il personale, disposti su 2.600 metri quadrati. Gli accessi sono controllati con un sistema automatizzato che include il riconoscimento delle targhe e dissuasori con colonna a scomparsa per impedire gli ingressi non autorizzati. Realizzato anche un muretto in cemento armato lungo l’intero perimetro della recinzione per una maggiore sicurezza.

ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Attivato il nuovo sistema di illuminazione esterna con 54 proiettori a led per garantire un miglioramento della visibilità notturna e installate 30 telecamere ad alta definizione e infrarossi per il monitoraggio continuo di tutta l’area. La tecnologia garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, conformandosi a criteri di sostenibilità ambientale.

VIABILITA’ E SEGNALETICA

Terminate la manutenzione ordinaria della viabilità e la sostituzione della segnaletica orizzontale per garantire una circolazione più ordinata e sicura. Le nuove indicazioni consentono di raggiungere in maniera più agevole il parcheggio per dipendenti, utenti e persone con disabilità, con abbattimento delle barriere architettoniche. Percorsi alternativi, infine, evitano l’attraversamento della camera calda del Pronto Soccorso e indirizzano il flusso pedonale.

OFTALMOLOGIA E RISONANZA MAGNETICA

Conclusi i lavori per l’attivazione della sala operatoria di Oftalmologia. Consegnata, inoltre, la risonanza magnetica nucleare. Con il nuovo macchinario sarà possibile eseguire esami non invasivi e rapidi su tutti i distretti anatomici in campo neurologico, muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, cardiologico e total body. Completati i lavori per la stanza destinata ad accogliere il nuovo tavolo radiologico.

AUMENTO POSTI LETTO NEL REPARTO DI ANESTESIA

Incrementati da quattro a otto, i posti letto nel reparto di Anestesia e Rianimazione, oggetto di un intervento complessivo pari a 990mila euro, coperto con fondi del Decreto Rilancio, di cui 445mila destinati ad apparecchiature di ultima generazione. L’ampliamento rientra nel percorso di potenziamento dei servizi sanitari offerti dal P.O di Cerignola, dopo quelli di adeguamento strutturale e funzionale del Pronto soccorso. Riqualificato, infine, il Laboratorio di Analisi, con fondi del FESR pari a 895mila euro, di cui 83mila per le apparecchiature.

MEDICI ANESTESISTI E INFERMIERI

ASL Foggia, infine, per garantire i livelli dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) ha sottoscritto una convenzione con il Policlinico di Bari, per la copertura di turni di guardia di Anestesia presso il P.O “Tatarella” con quattro dirigenti medici. L’accordo, firmato il 24 marzo scorso, avrà durata di un anno. Pubblicata la delibera n. 488 del 26.03.2025 “Presa d’atto Convenzione tra ASL Foggia e A.O.U.C. Policlinico di Bari per l’espletamento di turni di guardia di Anestesia presso il P.O. “G. Tatarella” di Cerignola”. Assunti inoltre, cinque nuovi infermieri per il Blocco operatorio.

