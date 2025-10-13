Inaugurato ieri mattina in piazza Duomo il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana, che va ad arricchire il parco mezzi del Comitato di Cerignola. L’acquisto è stato possibile grazie al lavoro quotidiano di numerosi volontari che da 45 anni sacrificano parte del loro tempo per essere al servizio della Comunità, ovunque e per chiunque, per alleviare sofferenze ed essere sempre pronti in qualsivoglia scenario emergenziale. «Ora bisogna continuare a lavorare per porsi nuovi obiettivi», fanno sapere i responsabili locali dell’organizzazione.
Inaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana a Cerignola
L'acquisto è stato possibile grazie al lavoro quotidiano dei numerosi volontari
