Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàInaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana a Cerignola

    Inaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana a Cerignola

    L'acquisto è stato possibile grazie al lavoro quotidiano dei numerosi volontari

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Inaugurato ieri mattina in piazza Duomo il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana, che va ad arricchire il parco mezzi del Comitato di Cerignola. L’acquisto è stato possibile grazie al lavoro quotidiano di numerosi volontari che da 45 anni sacrificano parte del loro tempo per essere al servizio della Comunità, ovunque e per chiunque, per alleviare sofferenze ed essere sempre pronti in qualsivoglia scenario emergenziale. «Ora bisogna continuare a lavorare per porsi nuovi obiettivi», fanno sapere i responsabili locali dell’organizzazione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Domenica 19 ottobre la 3^ edizione di “Talenti a Torre Alemanna”

    L’associazione Culturale FARE RETE è lieta di informarvi che il 19 ottobre si svolgerà...
    Calcio

    Malcore sbaglia, Chiricò invece non perdona: il Cerignola cade a Casarano

    Il Cerignola affonda a Casarano, incassando una netta sconfitta per 3-0: Chiricò e Zanaboni...
    Attualità

    L’appello del vescovo su Gennaro Fiscarelli: «Chi sa qualcosa, parli!»

    Nella celebrazione eucaristica di questa mattina, prima del ritorno dell'Icona della Madonna di Ripalta...
    Sport

    La Pallavolo Cerignola rimonta e batte al tie break la Femac Trestina

    Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Serie B1 per la Pallavolo Cerignola, che...
    Cronaca

    Caparra versata ma auto mai consegnata: truffa sui social operata da persone di Cerignola

    «Buongiorno, sono stato truffato da un commerciante o presunto tale (partita iva attiva) che...
    Calcio

    Per il Cerignola difficile trasferta in casa di un lanciato Casarano e del grande ex Malcore

    Difficile trasferta per l'Audace Cerignola, nella nona giornata del girone C di serie C,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Domenica 19 ottobre la 3^ edizione di “Talenti a Torre Alemanna”

    L’associazione Culturale FARE RETE è lieta di informarvi che il 19 ottobre si svolgerà...
    Calcio

    Malcore sbaglia, Chiricò invece non perdona: il Cerignola cade a Casarano

    Il Cerignola affonda a Casarano, incassando una netta sconfitta per 3-0: Chiricò e Zanaboni...
    Attualità

    L’appello del vescovo su Gennaro Fiscarelli: «Chi sa qualcosa, parli!»

    Nella celebrazione eucaristica di questa mattina, prima del ritorno dell'Icona della Madonna di Ripalta...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)