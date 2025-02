Inaugurato il nuovo parco urbano nel rione Fornaci a Cerignola

Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio è stato ufficialmente inaugurato a Cerignola il parco urbano in via dei Tigli nel rione Fornaci, in prossimità della chiesa di San Trifone Martire. Al taglio del nastro, attuato concretamente da un’alunna dell’Istituto Comprensivo Di Vittorio-Padre Pio, hanno preso parte il Sindaco Francesco Bonito, l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lasalvia e la Giunta Comunale, il Vicario Generale della Diocesi di Cerignola mons. Vincenzo D’Ercole, il parroco di San Trifone don Carmine Vietri. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche una rappresentanza del percorso ad indirizzo sportivo ed una rappresentanza del percorso ad indirizzo musicale dell’I. C. Di Vittorio-Padre Pio. Il coro dell’I. C. Di Vittorio-Padre Pio ha eseguito in apertura l’Inno Nazionale e in chiusura Nel blu dipinto di blu.

La realizzazione del nuovo parco urbano, del costo di 750 mila euro, rientra nel quadro degli interventi previsti dalla Missione V-Componente 2 “Rigenerazione urbana ed housing sociale-Investimento 2.1 “Investimenti di rigenerazione urbana”. Scopo della Missione V è la riduzione dell’emarginazione e del degrado sociale ed il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il tutto si inserisce nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). La nuova area verde ha un’estensione di 7010 metri quadrati ed è aperta al pubblico già a partire da ieri, sabato 8 febbraio, dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 21:00. Il parco è aperto tutti i giorni. Il parco è fornito di un impianto di videosorveglianza già in funzione che monitora l’intera l’area h24 da 14 punti differenti. Oltre al settore piantumato dagli alberi, il parco ha un settore con attrezzi sportivi, uno spazio all’aperto dedicato agli eventi, un parco giochi inclusivo dotato di superficie antitrauma, una pavimentazione accessibile con percorso LOGES, un percorso campestre per i podisti, un tipo d’illuminazione esterna generale e di atmosfera. Inoltre, è presente all’interno del parco una struttura polifunzionale destinata allo svolgimento di attività di interesse sociale, dotata di servizi igienici e doccia e di impianti tecnologici alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Tanti sono stati i cittadini accorsi all’inaugurazione del parco e tantissimi sono stati i bambini che hanno utilizzato i giochi. “Nel 1980 sono venuto con la mia famiglia a vivere qui nel rione Fornaci e qui giocavo da bambino. Nel corso degli anni, ho visto questo quartiere crescere e trasformarsi. È per me una grandissima soddisfazione vedere oggi questo parco, che diventerà un luogo di ritrovo per i giovani e per le famiglie, che potranno così trascorrere qui il proprio tempo in serenità. Sono sicuro che il quartiere saprà custodirlo nel migliore dei modi”, ha detto l’assessore Lasalvia nel corso della cerimonia rivolgendosi al pubblico intervenuto. “Voglio esprimere la soddisfazione mia e di tutta l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo arricchito il rione Fornaci di un bellissimo parco urbano, messo al servizio della collettività cittadina. Non è l’unico intervento che abbiamo realizzato in favore di questo quartiere e altro ancora realizzeremo in futuro”, sono state le parole del Sindaco Bonito.