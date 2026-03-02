Contattaci al 3286684015
    Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca di Comunità di Cerignola

    Il 13 marzo si apriranno le porte a quanti vorranno visitare i nuovi spazi, con visite guidate

    Redazione
    La città di Cerignola celebra la riapertura della sua Biblioteca di Comunità, luogo simbolo di cultura, partecipazione e crescita collettiva. L’inaugurazione si terrà venerdì 13 marzo alle ore 11:00, partendo dalla vecchia sede della Biblioteca presso il Palazzo di Città, alla presenza delle istituzioni cittadine e delle autorità del territorio. Sarà un momento carico di significato per l’intera comunità, che accompagnerà simbolicamente il passaggio verso il nuovo spazio dedicato alla cultura. Il programma della mattinata prevede:

    • interventi istituzionali;
    • il trasferimento degli ultimi libri dalla vecchia alla nuova sede attraverso una catena umana, testimonianza concreta di condivisione e partecipazione della comunità;
    • il tradizionale taglio del nastro, che sancirà ufficialmente il nuovo inizio.

    La Biblioteca di Comunità è ubicata in via Cesare Battisti 13-15 nella sede storica del Liceo Zingarelli, edificio di grande valore identitario per la città, oggi restituito alla collettività come spazio di cultura e incontro. Nel pomeriggio, la biblioteca aprirà le porte a quanti vorranno visitare i nuovi spazi. Le visite guidate si svolgeranno nei seguenti orari: ore 16:00, 17:00, 18:00 e 19:00, su prenotazione, al fine di garantire un’esperienza piacevole e coinvolgente.

     

    La riapertura della Biblioteca di Comunità rappresenta un traguardo importante per Cerignola: uno spazio restituito alla città, pronto ad accogliere lettori di ogni età, studenti, famiglie e associazioni, con l’obiettivo di promuovere cultura, inclusione e partecipazione attiva.

