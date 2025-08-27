Un incendio di vaste dimensioni, quasi certamente di origine dolosa, si è sviluppato nella tarda serata di ieri nell’ex azienda Cianci in località strada comunale San Giovanni alle porte di Cerignola ma poco distante da Stornarella, nel Foggiano, dove sono andate distrutte dalle fiamme numerose ecoballe di rifiuti sotto sequestro da tempo. L’area dell’ex opificio, oggetto negli anni passati di sversamenti illegali di rifiuti, è stata poi posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Sul posto anche il sindaco di Stornarella Massimo Colia che ha seguito le operazioni di spegnimento andate avanti tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, impegnati questa mattina nella bonifica del sito. A dare l’allarme numerosi cittadini che hanno visto le fiamme. Sul posto anche gli ispettori ambientali Civilis con il comandante Giuseppe Marasco che parla di “emergenza ambientale”. (ANSA)
Incendiate nella notte ecoballe sotto sequestro fra Cerignola e Stornarella
Il rogo, quasi certamente di origine dolosa, è stato spento nella notte dai Vigili del Fuoco. L'area interessata (un ex opificio) posta sotto sequestro
