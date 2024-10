Incidente dei tifosi del Foggia, il cordoglio del presidente Grieco e dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola partecipa al dolore della comunità foggiana in seguito al tragico incidente stradale, che ieri sera ha spezzato le vite di tre giovani tifosi rossoneri, in trasferta per seguire il match a Potenza. Di seguito la nota apparsa sui canali social della società gialloblù. «Il presidente Nicola Grieco, a nome della S.S. Audace Cerignola S.r.l. in tutte le sue componenti, esprime cordoglio per la scomparsa dei tre giovanissimi tifosi del Foggia venuti a mancare per incidente stradale dopo la gara Potenza-Foggia di ieri sera. Una notizia che ci lascia sgomenti e che ci rattrista particolarmente perché riguarda tre giovani tifosi del nostro girone e di una comunità vicina. Il calcio si nutre dei suoi tifosi che sostengono la propria squadra del cuore, in casa e in trasferta, macinando talvolta chilometri e chilometri per fede calcistica e pura passione. A loro, in questo giorno triste, va il nostro apprezzamento. Alle famiglie di Samuele, Michele e Gaetano giungano le nostre sincere condoglianze».