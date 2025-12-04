Incidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in direzione Bari

A causa di un incidente stradale, corsia temporaneamente chiusa al traffico in direzione Bari, sulla strada statale 16 “Adriatica” al km 715,900, a Cerignola (Foggia). Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si registra un decesso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.