A causa di un incidente stradale, corsia temporaneamente chiusa al traffico in direzione Bari, sulla strada statale 16 “Adriatica” al km 715,900, a Cerignola (Foggia). Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si registra un decesso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
Incidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in direzione Bari
Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si è registrato un decesso
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Attualità
Torna “Natale a Torre Alemanna” per animare le feste di Borgo Libertà
Il primo appuntamento in programma è caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale e dall’apertura del...
Attualità
Nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo
Dopo un periodo di test e sperimentazione, dal primo dicembre è funzionante la nuova...
Attualità
Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?
Come ampiamente previsto il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, è stato chiuso, a...
Attualità
A.G.A.P.E. per i tumori e le leucemie infantili: un aiuto essenziale per le famiglie
«Dopo aver incontrato un simile dolore, non si può continuare ad essere indifferenti»: questa...
Provincia
Sanitaservice, approvati avvisi pubblici e nuove procedure selettive
Ieri Sanitaservice, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e del successivo assenso...
Attualità
Urologia del “Tatarella” di Cerignola, avviata la nuova procedura mini-invasiva iTind
La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola ha eseguito oggi...
Altro su lanotiziaweb.it
Attualità
Torna “Natale a Torre Alemanna” per animare le feste di Borgo Libertà
Il primo appuntamento in programma è caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale e dall’apertura del...
Attualità
Nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo
Dopo un periodo di test e sperimentazione, dal primo dicembre è funzionante la nuova...
Attualità
Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?
Come ampiamente previsto il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, è stato chiuso, a...