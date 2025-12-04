Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaIncidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in...

    Incidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in direzione Bari

    Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si è registrato un decesso

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
    polizia-cerignola-ps-cronaca-incidente

    A causa di un incidente stradale, corsia temporaneamente chiusa al traffico in direzione Bari, sulla strada statale 16 “Adriatica” al km 715,900, a Cerignola (Foggia). Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si registra un decesso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Torna “Natale a Torre Alemanna” per animare le feste di Borgo Libertà

    Il primo appuntamento in programma è caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale e dall’apertura del...
    Attualità

    Nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo

    Dopo un periodo di test e sperimentazione, dal primo dicembre è funzionante la nuova...
    Attualità

    Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?

    Come ampiamente previsto il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, è stato chiuso, a...
    Attualità

    A.G.A.P.E. per i tumori e le leucemie infantili: un aiuto essenziale per le famiglie

    «Dopo aver incontrato un simile dolore, non si può continuare ad essere indifferenti»: questa...
    Provincia

    Sanitaservice, approvati avvisi pubblici e nuove procedure selettive

    Ieri Sanitaservice, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali e del successivo assenso...
    Attualità

    Urologia del “Tatarella” di Cerignola, avviata la nuova procedura mini-invasiva iTind

    La Struttura Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola ha eseguito oggi...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Torna “Natale a Torre Alemanna” per animare le feste di Borgo Libertà

    Il primo appuntamento in programma è caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale e dall’apertura del...
    Attualità

    Nuova hospitality digitale nei Presidi Ospedalieri di Cerignola e San Severo

    Dopo un periodo di test e sperimentazione, dal primo dicembre è funzionante la nuova...
    Attualità

    Tressanti, ordinanza di chiusura scuola per 3 giorni. Basteranno?

    Come ampiamente previsto il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, è stato chiuso, a...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)