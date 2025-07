Inclusione di bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti: il progetto nell’ambito di Cerignola

Favorire processi di inclusione e integrazione di bambine, bambini e adolescenti appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti dell’Ambito Territoriale di Cerignola. È questa la finalità del progetto che sarà presentato a Stornara domani martedì 22 luglio, alle ore 9:30, negli spazi del nuovo Centro Polifunzionale, in via Soldato Francesco di Corato. Nel 2023 due fratelli di origine bulgara, che vivevano nell’insediamento informale presente nella periferia di Stornara, persero la vita a seguito di un incendio che divampò nella baracca costruita nel campo nomadi. Quanto accaduto segnò profondamente la vita delle comunità presenti nei territori, richiamando alla necessità di promuovere con maggior forza interventi e servizi per migliorare l’inclusione sociale della popolazione Rom, Sinti e Caminanti, dedicando un’attenzione particolare ai più piccoli.

Finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell’ambito del Programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021–2027, il “Progetto per l’inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti” rientra nella Priorità 2 “Child Guarantee” che punta a contrastare la povertà educativa e garantire pari opportunità di accesso ai servizi per i minori più vulnerabili. Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola, l’iniziativa è gestita dal partenariato di progetto composto dalle cooperative Un Sorriso per tutti, SocialService e Charlie fa surf, La Misericordia di Orta Nova, l’Odv Servi inutili. Alla presentazione interverranno: Renato Sampogna, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà; Maria Dibisceglia, vicesindaca di Cerignola, assessora alle Politiche Sociali e presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona di Cerignola; Roberto Nigro, Sindaco di Stornara; Adalgisa La Torre, Sindaca di Ordona; Sebastiano Battista, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Orta Nova; Daniela Conte, responsabile Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola; Gilberto Scali, tutor dell’autorità di gestione progettuale dell’Istituto degli Innocenti; Pasquale Russo, coordinatore del progetto.

La giornata sarà anche l’occasione per avviare l’attività di formazione destinata all’equipe coinvolta nell’intervento composta da assistenti sociali, facilitatori Rom, educatrici, esperti di laboratori. Intanto, sempre nell’ambito del progetto, nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova sono stati avviati i Centri Estivi per offrire a ragazzi e ragazze l’occasione di vivere momenti di gioco, socializzazione, inclusione. L’iniziativa, quindi, si inserisce nel contesto delle politiche e dei servizi già realizzati dall’Amministrazione dell’Ambito di Cerignola per favorire l’inclusione sociale delle popolazioni Rom e Sinti con la finalità di promuovere benessere sociale e ridurre la dispersione scolastica fra i minori Rom, Sinti e Caminanti. Nello specifico, si prevede, da un lato l’attivazione di percorsi di accompagnamento individualizzato e di gruppo per bambini e famiglie Rom, Sinti e Caminanti, finalizzati all’inclusione e integrazione sociale, anche attraverso attività extrascolastico e trasporto dei bambini e dei ragazzi; dall’altro lato, l’attivazione di una serie di interventi socio educativi rivolti alla comunità più ampia di bambine e bambini presenti negli istituti scolastici che parteciperanno al progetto, nonché azioni di sensibilizzazione, orientamento e formazione, anche attraverso attività laboratoriali, volti a rafforzare le competenze degli operatori sociali, sociosanitari e socio educativi coinvolti, fino ad attività di accompagnamento delle famiglie in processi di inserimento lavorativo. Per info: progettoinclusioneroma@gmail.com o 393.2124591.