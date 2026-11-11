Incontro del gruppo Avanti Cerignola sul Pug: «Non piace? Lo vadano a dire ai cittadini della zona Fornaci»

“L’incontro di lunedì, come immaginavo, è servito soltanto a Vitullo, Morra e al gruppo politico ‘Avanti Cerignola’ per ribadire il loro vero obiettivo: buttare via mesi di lavoro. Nessuna remora nei confronti di chi aspetta da oltre 30 anni una risposta dalla pubblica amministrazione, come i cittadini di Macchia di Leopardo. Sono consiglieri da oltre 20 anni e mai sono riusciti a risolvere l’annosa questione urbanistica della zona Fornaci, eppure adesso il PUG non lo vogliono, perché non gli è stato steso il tappeto rosso e non incontra i loro interessi”. Commenta così l’assessore all’Urbanistica Luciano Giannotti, all’indomani dell’incontro politico tra tecnici e consiglieri comunali del gruppo d’opposizione.

“Vitullo e Morra ci accusano di aver applicato un metodo che avrebbe favorito gli interessi di pochi. Solite menzogne populiste che non trovano riscontro nei 18 mesi di apertura della finestra amministrativa che consentiva a cittadini, tecnici e imprese di proporre loro visioni o osservazioni in merito al nuovo piano urbanistico. Ora avuti tutti i pareri e a due passi dall’adozione in consiglio comunale, che sancisce dopo 30 anni per la prima volta la vera strada verso la risoluzione della area Macchia di Leopardo e tante altre difficoltà del vecchio piano regolatore, si ricordano di voler dare il loro parere con il mero intento di rallentare il processo. Hanno avuto 18 mesi per farlo. Noi vantiamo di aver applicato un metodo trasparente, dove chiunque poteva dire la propria visione di città. Ora l’unico interesse è poter guardare in faccia i residenti e i proprietari di zone come Macchia di Leopardo e dire loro che finalmente abbiamo delle risposte. Questo mi interessa. Così come interessa a questa amministrazione offrire servizi celeri, risposte concrete ai tecnici nonostante carenze di personale croniche e uffici oberati di lavoro. Questo aspetto forse non interessa al gruppo consiliare di Avanti Cerignola che ha sfruttato il proprio tempo a presentare 14 accessi agli atti in pochissimi giorni, rendendo affannoso, anzi paralizzando il lavoro degli uffici e conseguentemente bloccando le istanze dei tecnici e dei cittadini. Ecco come vogliono tutelare la città”, prosegue l’assessore.

“Quanto ai 25 tecnici presenti, degli oltre 200 attivi sul territorio cerignolano, se non hanno avuto modo di dire la loro nei 18 mesi in cui si potevano far osservazioni, rimaniamo disponibili ad arricchire il percorso del PUG potendo presentare i loro suggerimenti nella fase successiva all’adozione in consiglio comunale, che durerà 30 giorni e sarà aperta e pubblica a tutta la città”.