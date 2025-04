Indetta la “Giornata pro Audace” in occasione della sfida con il Benevento

In occasione della gara Audace Cerignola-Benevento, in programma domenica 13 aprile alle ore 19.30, è indetta la “Giornata Pro Audace”. Per l’occasione, non saranno validi gli abbonamenti (che, si ricorda, sono validi per 17 gare così come comunicato a inizio stagione). Agli abbonati è concesso il diritto di prelazione e di custodire il proprio posto a sedere: i titolari di abbonamento, recandosi presso qualsiasi punto vendita autorizzato, potranno acquistare il biglietto e prenotare settore, fila e numero di posto, stampato sull’abbonamento (previa presentazione dello stesso e di un documento di riconoscimento), entro e non oltre la giornata di oggi, giovedì 10 aprile. A partire da venerdì 11 aprile e fino all’inizio della gara, la vendita dei biglietti sarà aperta anche ai non abbonati. I prezzi, pur trattandosi di giornata Pro Audace, per volere della società, restano invariati.