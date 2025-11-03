Indice di criminalità, Foggia prima provincia in Puglia per reati

É Foggia il capoluogo di provincia pugliese più alto nella classifica della nuova edizione dell’indice della criminalità pubblicata oggi dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell’ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. La città dauna si piazza al 26/o posto registrando un lieve calo rispetto al 2023. Bari invece occupa la posizione numero 48 con una diminuzione delle denunce di quasi tre punti. Per quanto riguarda Barletta-Andria-Trani, che occupa la 56/a posizione, il calo delle denunce si attesta a meno 7,39 rispetto al 2023. Brindisi, Taranto e Lecce sono rispettivamente all’83/o, all’84/o e all’85/o posto con il capoluogo ionico unico con una crescita di denunce di 2,22 punti.

Nella classifica specifica dei reati denunciati, Foggia è terza in Italia per omicidi consumati, prima per denunce di furti di auto seguita da Barletta-Andria-Trani al secondo posto e Bari al nono. Per i tentati omicidi Bari è 41/a, Foggia 14/a e Barletta-Andria-Trani 15/a. Taranto è 56/a per le violenze sessuali denunciate. Bari è al 29/o posto per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile ed è 20/a per scippi. È al 16/o posto per denunce per lesioni dolose Foggia, 12/a per incendi con Taranto al 15/o posto e Bari al 23/o. Barletta-Andria-Trani è 17/a per denunce relative allo spaccio di stupefacenti, 18/a per rapine denunciate e nona per rapine in appartamento mentre Brindisi è 12/a per rapine in banca. Foggia è 11/a per estorsioni, quinta per usura e decima per rapine agli uffici postali, mentre Bari è 11/a per contrabbando seguita da Brindisi che occupa il 15/o posto. (ANSA)