Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCronacaIndice di criminalità, Foggia prima provincia in Puglia per reati

    Indice di criminalità, Foggia prima provincia in Puglia per reati

    Nella classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore, la Capitanata è prima in Italia per denunce di furti d'auto

    CronacaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    É Foggia il capoluogo di provincia pugliese più alto nella classifica della nuova edizione dell’indice della criminalità pubblicata oggi dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell’ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. La città dauna si piazza al 26/o posto registrando un lieve calo rispetto al 2023. Bari invece occupa la posizione numero 48 con una diminuzione delle denunce di quasi tre punti. Per quanto riguarda Barletta-Andria-Trani, che occupa la 56/a posizione, il calo delle denunce si attesta a meno 7,39 rispetto al 2023. Brindisi, Taranto e Lecce sono rispettivamente all’83/o, all’84/o e all’85/o posto con il capoluogo ionico unico con una crescita di denunce di 2,22 punti.

    Nella classifica specifica dei reati denunciati, Foggia è terza in Italia per omicidi consumati, prima per denunce di furti di auto seguita da Barletta-Andria-Trani al secondo posto e Bari al nono. Per i tentati omicidi Bari è 41/a, Foggia 14/a e Barletta-Andria-Trani 15/a. Taranto è 56/a per le violenze sessuali denunciate. Bari è al 29/o posto per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile ed è 20/a per scippi. È al 16/o posto per denunce per lesioni dolose Foggia, 12/a per incendi con Taranto al 15/o posto e Bari al 23/o. Barletta-Andria-Trani è 17/a per denunce relative allo spaccio di stupefacenti, 18/a per rapine denunciate e nona per rapine in appartamento mentre Brindisi è 12/a per rapine in banca. Foggia è 11/a per estorsioni, quinta per usura e decima per rapine agli uffici postali, mentre Bari è 11/a per contrabbando seguita da Brindisi che occupa il 15/o posto. (ANSA)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Torna a Cerignola la giornata regionale del Commercio equo e solidale

    Venerdì 7 e sabato 8 novembre torna a Cerignola la “Giornata Regionale del Commercio...
    Attualità

    Cerignola: riflessioni, calcio e socialità per la “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”

    Un momento di riflessione e di socializzazione per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante...
    Attualità

    Danni al Bar Reale, il Comitato per la Tutela dei Commercianti attacca l’Amministrazione

    Il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime la...
    Sport

    Prima vittoria piena in campionato per la Flv Cerignola: 3-0 alla Volare Benevento

    Serviva un riscatto dopo lo stop di Monopoli e così è stato: nella quarta...
    Sport

    La Pallavolo Cerignola torna alla vittoria, espugnata Teramo al tie break

    Dopo la sconfitta esterna di Pomezia, la Pallavolo Cerignola ritrova il successo al tie-break...
    Calcio

    Poker Atalanta che espugna il Monterisi. Finisce 2-4 con l’Audace Cerignola

    Ancora una sconfitta 2-4 contro l'Atalanta U23, per un Cerignola che non riesce più...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Torna a Cerignola la giornata regionale del Commercio equo e solidale

    Venerdì 7 e sabato 8 novembre torna a Cerignola la “Giornata Regionale del Commercio...
    Attualità

    Cerignola: riflessioni, calcio e socialità per la “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”

    Un momento di riflessione e di socializzazione per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante...
    Attualità

    Danni al Bar Reale, il Comitato per la Tutela dei Commercianti attacca l’Amministrazione

    Il Comitato per la Tutela dei Commercianti e Partite Iva di Cerignola esprime la...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)