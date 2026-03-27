“Indovina chi viene a cena” al Roma Teatro? Cesare Bocci e Vittoria Belvedere!

Una cena in famiglia può cambiare tutto. Basta una notizia inaspettata per mettere in discussione convinzioni radicate, far vacillare illusioni di modernità e portare a galla pregiudizi mai davvero superati. È da questo spunto tanto semplice quanto dirompente che prende vita Indovina chi viene a cena, la celebre commedia firmata da William Arthur Rose, resa immortale anche nella versione cinematografica degli anni Sessanta con Katharine Hepburn e Spencer Tracy. A portarla sul palco del Roma Teatro di Cerignola, domenica 29 marzo alle 19.30, saranno Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, diretti da Guglielmo Ferro. L’allestimento teatrale, curato nell’adattamento di Mario Scaletta, presenta un linguaggio contemporaneo e diretto, capace di restituire allo spettatore una commedia brillante e al tempo stesso profondamente attuale sulla società di oggi.

“Portare Indovina chi viene a cena al Roma Teatro di Cerignola – dichiara la direttrice Simona Sala – significa offrire al pubblico uno spettacolo che unisce qualità artistica e urgenza tematica. Dopo il successo di Un berretto a sonagli, sempre diretto da Ferro, siamo entusiasti di ospitare un altro suo lavoro, sinonimo di professionalità e garanzia di eccellenza teatrale. Lo spettacolo ha già registrato il sold out, confermando quanto il pubblico apprezzi proposte di questa qualità. È una commedia che diverte, ma soprattutto invita a riflettere sul presente, sulle nostre reazioni di fronte alla diversità e sulla capacità di superare i pregiudizi. È il teatro che vogliamo: accessibile, coinvolgente e profondamente contemporaneo”.

La commedia, della durata di circa 90 minuti in due atti, affronta temi solidi e universali come identità, integrazione e relazione con l’altro, tra momenti di ironia tagliente e sequenze capaci di stimolare la riflessione, riportando in primo piano la forza narrativa di un classico che ha attraversato mezzo secolo di storia e rimane sorprendentemente attuale. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.