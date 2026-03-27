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    “Indovina chi viene a cena” al Roma Teatro? Cesare Bocci e Vittoria Belvedere!

    Domenica 29 marzo alle 19:30, la celebre commedia di William Arthur Rose va in scena sul palco cerignolano con la regia di Guglielmo Ferro. Lo spettacolo ha già registrato il sold out

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Una cena in famiglia può cambiare tutto. Basta una notizia inaspettata per mettere in discussione convinzioni radicate, far vacillare illusioni di modernità e portare a galla pregiudizi mai davvero superati. È da questo spunto tanto semplice quanto dirompente che prende vita Indovina chi viene a cena, la celebre commedia firmata da William Arthur Rose, resa immortale anche nella versione cinematografica degli anni Sessanta con Katharine Hepburn e Spencer Tracy. A portarla sul palco del Roma Teatro di Cerignola, domenica 29 marzo alle 19.30, saranno Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, diretti da Guglielmo Ferro. L’allestimento teatrale, curato nell’adattamento di Mario Scaletta, presenta un linguaggio contemporaneo e diretto, capace di restituire allo spettatore una commedia brillante e al tempo stesso profondamente attuale sulla società di oggi.

    “Portare Indovina chi viene a cena al Roma Teatro di Cerignola – dichiara la direttrice Simona Sala – significa offrire al pubblico uno spettacolo che unisce qualità artistica e urgenza tematica. Dopo il successo di Un berretto a sonagli, sempre diretto da Ferro, siamo entusiasti di ospitare un altro suo lavoro, sinonimo di professionalità e garanzia di eccellenza teatrale. Lo spettacolo ha già registrato il sold out, confermando quanto il pubblico apprezzi proposte di questa qualità. È una commedia che diverte, ma soprattutto invita a riflettere sul presente, sulle nostre reazioni di fronte alla diversità e sulla capacità di superare i pregiudizi. È il teatro che vogliamo: accessibile, coinvolgente e profondamente contemporaneo”.

    La commedia, della durata di circa 90 minuti in due atti, affronta temi solidi e universali come identità, integrazione e relazione con l’altro, tra momenti di ironia tagliente e sequenze capaci di stimolare la riflessione, riportando in primo piano la forza narrativa di un classico che ha attraversato mezzo secolo di storia e rimane sorprendentemente attuale. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

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