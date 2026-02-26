Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàIntervento chirurgico ad alta complessità su paziente affetta da spina bifida al...

    Intervento chirurgico ad alta complessità su paziente affetta da spina bifida al “Tatarella” di Cerignola

    Operazione eseguita dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia della struttura sanitaria ofantina

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    L’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola oggi ha eseguito con successo un intervento di chirurgia endoscopica urologica su una paziente affetta da spina bifida.

    QUADRO CLINICO COMPLESSO  

    La donna, 36 anni, presentava una marcata atrofia vescicale e, in età pediatrica, era stata sottoposta a un intervento di cistoplastica di ampliamento mediante patch intestinale, procedura indicata nei casi di grave disfunzione vescicale congenita. Queste condizioni hanno determinato nel tempo un quadro particolarmente complesso che ha richiesto una gestione altamente specialistica. La paziente è giunta all’osservazione medica in condizioni di urgenza, a causa di una severa macroematuria associata ad anemizzazione che ha reso necessario un trattamento immediato. Gli accertamenti diagnostici eseguiti hanno evidenziato la presenza di un voluminoso calcolo vescicale, di circa 5 centimetri, dimensioni particolarmente rilevanti per la sede anatomica e per la complessità del caso clinico.

    TECNICA MINI INVASIVA E PERCORSO “LATEX FREE”

    L’équipe ha proceduto alla frammentazione laser del calcolo mediante tecnologia ad olmio, tecnica mini-invasiva che consente di disintegrare la formazione litiasica evitando il ricorso alla chirurgia a cielo aperto, con conseguente riduzione dei tempi di recupero e dei rischi perioperatori. Considerata la storia allergologica complessa della paziente, affetta da multiple allergie, è stato predisposto un rigoroso percorso operatorio “latex free”, con l’utilizzo esclusivo di materiali privi di lattice al fine di prevenire possibili reazioni avverse intraoperatorie.

    INTERVENTO SENZA COMPLICAZIONI

    L’intervento è stato eseguito senza complicazioni. Non si sono verificati eventi inattesi. L’attività operatoria è stata coordinata dal Direttore della UOC di Urologia, Gennaro Annunziata, ed è stata eseguita dal Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Dario Galante, dai dottori Leonardo Martino, Matteo Rubino, Giovanni Rubino, Pietro Dipasquale e dalle dottoresse  Sabina Ruocco, Valentina Pillo e Rosa Reitani.

    LAVORO MULTIDISCIPLINARE

    Il risultato ottenuto rappresenta un significativo esempio di chirurgia specialistica personalizzata, resa possibile dall’integrazione tra tecnologie di ultima generazione, pianificazione multidisciplinare e gestione anestesiologica mirata. L’intervento chirurgico conferma l’elevato livello professionale della UOC di Urologia della struttura ospedaliera di ASL Foggia nella gestione di pazienti con patologie congenite complesse e pregressi interventi ricostruttivi delle vie urinarie.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Asl Foggia, hub per la sicurezza e le buone prassi in agricoltura: firmato il protocollo con Coldiretti

    Un hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi...
    Politica

    Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

    Su richiesta del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di...
    Politica

    Presentato il progetto di riqualificazione del Duomo Tonti di Cerignola

    Si è svolto questa mattina, a Bari, un importante incontro istituzionale tra il Sindaco...
    Attualità

    Domani sera a Cerignola dibattito sul Referendum: “Le ragioni del Si, le ragioni del No”

    Giovedì 26 febbraio alle ore 20:00, presso il Salone “Giovanni Paolo II” dell’Episcopio di...
    Politica

    Convocato Consiglio comunale urgente a Cerignola il 26 febbraio

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per giovedì...
    Cultura

    “Cin-Ci-Là” ha incantato il Teatro Mercadante nella serata di sabato

    Sabato sera il Teatro Mercadante si è trasformato nella scintillante Macao del 1925 per...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Asl Foggia, hub per la sicurezza e le buone prassi in agricoltura: firmato il protocollo con Coldiretti

    Un hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi...
    Politica

    Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

    Su richiesta del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, la Prefettura di...
    Politica

    Presentato il progetto di riqualificazione del Duomo Tonti di Cerignola

    Si è svolto questa mattina, a Bari, un importante incontro istituzionale tra il Sindaco...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)