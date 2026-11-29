Subito dopo mezzanotte, in pieno centro urbano, lungo Viale Russia, un’auto ha investito un pedone che stava attraversando la strada. La passante travolta è stata soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto dopo circa 15 minuti, e portata via in ambulanza. Due volanti della Polizia sono intervenute per i rilevi, terminati i quali, il traffico ha ricominciato a defluire regolarmente, circa mezz’ora dopo il sinistro.

Precedentemente, intorno alle 18 sulla statale 16 direzione sud, nei pressi dell’uscita Trinitapoli-Canosa, un altro incidente. Qui una delle vettura coinvolte ha sbandato violentemente, urtando più volte il guardrail e finendo in posizione contraria al senso di marcia. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento di diversi mezzi delle Forze dell’Ordine, due ambulanze e i Vigili del Fuoco, che hanno operato per alcune ore sul veicolo. Il traffico è stato deviato lungo la complanare.