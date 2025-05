Istruzione e Welfare, fa tappa a Cerignola la conferenza programmatica del Pd pugliese e provinciale

Fa tappa a Cerignola la Conferenza Programmatica, fortemente voluta dal Partito Democratico della Puglia e dalla federazione PD di Capitanata in vista delle elezioni regionali. La conferenza programmatica del Partito Democratico della Puglia è un percorso di ascolto, confronto e costruzione collettiva della visione che i democratici pugliesi proporranno alle prossime elezioni regionali. Un’opportunità per definire insieme le priorità e le proposte per il futuro della nostra regione, con il contributo di iscritte e iscritti, elettrici ed elettori, esperti, rappresentanti delle forze sindacali, delle associazioni di categoria e delle forze politiche alleate. Il percorso si articola in tavoli tematici provinciali e regionali, con il coinvolgimento diretto di cittadini e realtà del territorio. A Cerignola tratteremo le tematiche dell’istruzione, intese come scuola, università, ricerca e formazione, del welfare e dell’inclusione, al fine di offrire contributi e punti di vista dal basso in grado di offrire spunti programmatici per il prossimo Governo Regionale.

Interverranno: Paolo CAMPO, Capogruppo PD Regione Puglia; Francesco BONITO, Sindaco di Cerignola; Maria DIBISCEGLIA, Vicesindaco e Assessore al Welfare del Comune di Cerignola; Sabina DITOMMASO, Presidente del Consiglio Comunale di Cerignola; Mario CAGIANO, Consigliere PD Comune di Foggia; Michele CUCCITTO, Segretario Giovani Democratici Capitanata; Gianluca RUOTOLO, Vicesegretario PD Capitanata ed altri ospiti. Ma soprattutto interverranno rappresentanti ed operatori del mondo della scuola, della formazione e delle politiche sociali ed è a loro che sarà dedicata la maggiore attenzione. L’appuntamento è quindi per venerdì, 9 maggio 2025, alle ore 19.00, presso la Sala Conferenze del Comune di Cerignola.