    Ivana Palieri candidata alle elezioni regionali con la lista Puglia Pacifista e Popolare

    Ivana Palieri candidata alle elezioni regionali con la lista Puglia Pacifista e Popolare

    «La disabilità al centro. Voglio dare voce a chi non ce l’ha», dice la funzionaria della scuola pubblica cerignolana e residente a Bari

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Ivana Palieri ha scelto di candidarsi alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 con la lista Puglia Pacifista e Popolare. Un impegno che nasce dal vissuto quotidiano e da un percorso umano e professionale segnato dall’impegno per i diritti, l’uguaglianza e la dignità del lavoro. Funzionaria della scuola pubblica laureata in Scienze giuridiche e specializzata in Disability Management, Ivana Palieri ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio della collettività, portando nel dibattito politico la voce di chi troppo spesso resta invisibile: persone con disabilità, lavoratori precari, famiglie che faticano ad accedere ai servizi fondamentali. «Ho deciso di candidarmi perché credo che la politica debba tornare ad ascoltare, a risolvere i problemi reali, a farsi carico delle fragilità. Non per ambizione personale, ma per senso di giustizia», afferma Palieri.

    La disabilità, intesa non come limite ma come diritto negato, è il cuore del suo impegno politico. In Puglia, troppe scuole non sono ancora accessibili, troppe aziende preferiscono pagare una sanzione piuttosto che assumere una persona con disabilità, ignorando la legge 68. Nei luoghi di lavoro mancano i Disability Manager, figure fondamentali per garantire pari opportunità e inclusione, previste per legge ma ancora assenti nella realtà. Ivana Palieri ha scelto di non restare a guardare. Da qualche tempo ho aperto gratuitamente uno sportello sindacale per i lavoratori della scuola con disabilità, uno spazio di ascolto e tutela che nasce dal basso, dall’esperienza concreta di chi conosce le difficoltà quotidiane. «La competenza e la solidarietà sono i veri motori del cambiamento -spiega – e voglio portare in Regione una voce che unisca competenza, onestà e libertà».

    Tra le sue proposte, un piano regionale per l’accessibilità universale, che preveda più strutture turistiche attrezzate, progetti di lungo periodo, una mappatura completa delle spiagge e dei luoghi accessibili e il potenziamento dei trasporti inclusivi. «La Puglia può e deve diventare una regione accogliente, solidale e consapevole – sottolinea – una terra capace di includere tutti, non solo chi è fortunato, ma anche chi ogni giorno affronta ostacoli e difficoltà con coraggio». Originaria di Cerignola e residente a Bari, Ivana Palieri si candida nelle circoscrizioni di Bari e Foggia, portando con sé le due anime della sua terra: quella laboriosa e popolare e quella moderna e dinamica.

    Accanto alla candidata presidente Ada Donno, Ivana Palieri condivide una visione politica chiara: costruire una Puglia pacifista, giusta e popolare. «Questa lista è la prova che un’altra politica è possibile – sottolinea – una politica fatta di coerenza, partecipazione e impegno civile, di donne e uomini che vivono ogni giorno i problemi della gente e scelgono di affrontarli, non di usarli». La candidatura di Ivana Palieri si propone, quindi, come un invito al cambiamento, alla partecipazione e alla speranza. «Se anche una sola persona troverà in questa battaglia un motivo per credere di nuovo nella politica e nel cambiamento, allora significherà che avremo già iniziato a costruire qualcosa di diverso e di giusto».

