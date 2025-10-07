Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg

La Cerignola sportiva continua a farsi valere, in praticamente tutte le discipline: è il caso ad esempio anche nel Pugilato, in cui Jacopo Bonavita nello scorso weekend ha conquistato il titolo regionale under 15 nella categoria 60 kg. Un cammino in crescendo per il giovanissimo boxeur ofantino, che ha avuto la meglio in semifinale su Gianfranco Maggiore della “Pugilistica Di Rocco” di Francavilla Fontana, ma si è superato in finale. Jacopo ha infatti battuto al termine delle tre riprese un esponente della “Pugilistica Rodio” di Brindisi, prevalendo su un atleta di casa, dato che proprio nella città messapica si sono tenuti i campionati. Una prova molto matura, conducendo sempre l’incontro grazie a tecnica, intelligenza tattica e ritmo, ben guidato dal suo angolo nella manifestazione. Bonavita è una promessa del ring, tesserato per la Boxe Di Palo di Canosa di Puglia, realtà fra le più solide del panorama pugliese e non solo.

La vittoria in terra messapica vale l’accesso alle Finali Nazionali, in programma dal 13 al 16 novembre a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo: a contendersi il tricolore, i migliori otto pugili d’Italia. Un grosso in bocca al lupo a Jacopo per la prossima sfida e in generale affinché possa sviluppare sempre più il proprio talento nello sport definito “la nobile arte”.