Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportAltri SportJacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg

    Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg

    Il puglie cerignolano vola così alle Finali Nazionali, in programma a Roseto degli Abruzzi a metà novembre

    SportAltri Sport

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Cerignola sportiva continua a farsi valere, in praticamente tutte le discipline: è il caso ad esempio anche nel Pugilato, in cui Jacopo Bonavita nello scorso weekend ha conquistato il titolo regionale under 15 nella categoria 60 kg. Un cammino in crescendo per il giovanissimo boxeur ofantino, che ha avuto la meglio in semifinale su Gianfranco Maggiore della “Pugilistica Di Rocco” di Francavilla Fontana, ma si è superato in finale. Jacopo ha infatti battuto al termine delle tre riprese un esponente della “Pugilistica Rodio” di Brindisi, prevalendo su un atleta di casa, dato che proprio nella città messapica si sono tenuti i campionati. Una prova molto matura, conducendo sempre l’incontro grazie a tecnica, intelligenza tattica e ritmo, ben guidato dal suo angolo nella manifestazione. Bonavita è una promessa del ring, tesserato per la Boxe Di Palo di Canosa di Puglia, realtà fra le più solide del panorama pugliese e non solo.

    La vittoria in terra messapica vale l’accesso alle Finali Nazionali, in programma dal 13 al 16 novembre a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo: a contendersi il tricolore, i migliori otto pugili d’Italia. Un grosso in bocca al lupo a Jacopo per la prossima sfida e in generale affinché possa sviluppare sempre più il proprio talento nello sport definito “la nobile arte”.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Giornata Mondiale della Menopausa, Open Day dell’Asl Fg il 18 ottobre

    In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, ASL Foggia organizza, sabato 18 ottobre, un...
    Cronaca

    Smantellata rete di ricettatori fra Barletta e Cerignola: sette misure cautelari | Video

    Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un'ordinanza...
    Politica

    Registro imprese storiche a Cerignola, iscrizione entro il 15 novembre

    Per continuare a incoraggiare e premiare tutte le imprese locali di prolungata, continuativa e...
    Attualità

    “ABCBA new alphabet”, il nuovo profumo di Unico perfume® che riscrive le regole

    Unico perfume®, brand di profumi artistici fondato dai nasi visionari Giuseppe Amorese e Federica...
    Cronaca

    Cellulari e droga introdotti nel carcere di Foggia: misure cautelari per due agenti della Penitenziaria

    I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in collaborazione con...
    Cultura

    “La Madonna di Ripalta. Storia, tradizioni e devozione”, si presenta il libro di Antonella Migliorati

    Giovedì 9 ottobre, alle ore 18.00, la chiesa del Purgatorio di Cerignola (via Don...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Giornata Mondiale della Menopausa, Open Day dell’Asl Fg il 18 ottobre

    In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, ASL Foggia organizza, sabato 18 ottobre, un...
    Cronaca

    Smantellata rete di ricettatori fra Barletta e Cerignola: sette misure cautelari | Video

    Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un'ordinanza...
    Politica

    Registro imprese storiche a Cerignola, iscrizione entro il 15 novembre

    Per continuare a incoraggiare e premiare tutte le imprese locali di prolungata, continuativa e...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)