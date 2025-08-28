Jazz in Piazza a Cerignola, quattro concerti in due giorni a Palazzo Fornari

Il jazz sarà protagonista della due giorni in programma a Cerignola il 30 e 31 agosto a Palazzo Fornari. Torna anche quest’anno, infatti, l’iniziativa Jazz in Piazza con quattro concerti da non perdere. L’evento, patrocinato dal Comune di Cerignola, è organizzato in collaborazione con l’associazione Sud Music Aps. Si parte sabato 30 agosto alle ore 20:30 con la band Mare Nostrum Jazz Project. È un quartetto composto da musicisti professionisti pugliesi che, attraverso la musica, si propone di presentare al pubblico le ricchezze della tradizione popolare, immergendole nelle sonorità sofisticate e avvolgenti del jazz contemporaneo. A seguire, alle ore 21:00, sarà il turno di Michael White & Soul Brothers Band. Michel White, nome d’arte di Michele Roberto, si è avvicinato alla soul music ascoltando le voci scure ed energiche di Barry White, a cui si ispira principalmente, Stevie Wonder, Ray Charles, Luther Vandross. Dal 2011 è sostenuto dalla band che si chiama proprio Michael White & Soul Brothers.

Domenica 31 agosto, invece, a partire dalle ore 20:30 sarà la volta dell’esibizione di Antonio Simone Trio. Antonio Simone è un giovane pianista cresciuto e formatosi presso la rinomata Accademia nazionale del Jazz ‘Fondazione Siena Jazz’. Nel maggio del 2021, insieme ad altri due musicisti, ha inciso il suo primo album intitolato ‘On my path’. Si tratta di un gruppo dal sound europeo con contaminazioni musicali dal genere fusion, neosoul e rock progressive. Infine, alle ore 21:00, il quarto e ultimo concerto con Patrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior 2025. Ha 61 anni, vive a Taranto, è stata una vocalist di jazz e attualmente insegna canto al Conservatorio.