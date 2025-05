“La Badessa di Piro Pilessa” in scena per tre giorni al ‘Roma’ di Cerignola

La compagnia teatrale “La Fenice” presenta “La Badessa di Piro Pilessa”, commedia brillante in due atti scritta da Mario Brancaccio, con la regia affidata a Gabriele Sciusco. Il 29, 30, 31 maggio 2025 la commedia andrà in scena presso il Roma-Teatro Cinema E… di Cerignola. La commedia si svolge agli inizi degli anni ’60 nel surreale monastero di Piropilessa, immaginario paese alle porte di Napoli. Al centro della trama c’è un convento abitato da Suor Celeste, la Madre Badessa, suora dal passato misterioso e inconsapevole custode di un mistero che non conosce; suore sui generis e un cardinale ambizioso che farà di tutto per far confessare l’ignara badessa e accrescere la sua fama presso la Santa Sede. Gli attori, non professionisti, sapranno portarvi nella particolare atmosfera di un monastero che sembra, in tutto e per tutto, una casa tipica di Napoli in cui gli strani personaggi danno vita ad una serie infinita di equivoci e situazioni comiche in grado di regalare momenti di grande ilarità.

Ogni ora di prova, ogni prova di abito, tutto il tempo dedicato alla messa in scena della commedia è stato ancor più motivato dalla volontà della Compagnia Teatrale “La Fenice” di poter aiutare l’ospedale Allamano Makiungu, in Tanzania, a cui sarà devoluto il costo dei biglietti per l’acquisto di strumenti medici di base. Grazie all’impegno da volontario presso l’ospedale stesso del dott. Antonio Iaculli, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma, Cerignola potrà dimostrare ancora una volta la grande sensibilità dei suoi cittadini e degli imprenditori sponsor. Per l’acquisto dei biglietti, rivolgersi a Gabriele: 3463934987.