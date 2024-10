La bella gioventù per la Flv Cerignola: ecco Iungo, Diciolla e Desalvo

La presentazione dell’organico che affronterà il campionato di serie C 2024/2025 prosegue per la FLV Cerignola all’insegna della gioventù, nel solco di una programmazione basata sulla crescita dei talenti fatti in casa. Faranno parte del team rossogialloblù infatti Paola Iungo (palleggiatrice, classe 2006), Alessia Diciolla (centrale, classe 2006) e Alice Desalvo (libero, classe 2009). Le tre giocatrici sono reduci dalla vittoria a maggio del torneo di Seconda Divisione giovani e, sulla scorta della direzione tecnica di coach Dilucia e una crescita esponenziale sviluppata negli ultimi mesi, si sono meritate la promozione in prima squadra. «Ringraziamo la società per questa enorme opportunità e la fiducia concessaci – raccontano le atlete – con la possibilità di apprendere tanto dalle compagne più esperte. Ci siamo messe a totale disposizione di mister Dilucia e dello staff per continuare a crescere personalmente e tecnicamente, ci impegneremo e forniremo il nostro contributo in ogni occasione. Siamo orgogliose di essere nel roster ma allo stesso tempo umili e concentrate nel lavorare al meglio. Aspettiamo tanti tifosi al pala ‘Tatarella’ nei nostri incontri casalinghi, sempre forza FLV!».

