Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàLa biblioteca di comunità di Cerignola si sposta nell'ex Liceo Classico

    La biblioteca di comunità di Cerignola si sposta nell’ex Liceo Classico

    Servizi interrotti dal 9 dicembre, il team della biblioteca sarà impegnato nel trasferimento e nella riorganizzazione del patrimonio librario

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    A partire da martedì 9 dicembre 2025 tutte le attività e i servizi rivolti alla cittadinanza dalla Biblioteca di comunità del Comune di Cerignola saranno sospesi per consentire il trasferimento nella nuova sede presso l’ex Liceo classico che mantiene il nome del grande filologo e linguista Nicola Zingarelli. Questo cambiamento, che unisce la conservazione del patrimonio storico alla creazione di un polo culturale e sociale, rappresenta un passo importante verso una nuova era di servizi e opportunità per la comunità. Sino alla data di inaugurazione, il team della biblioteca sarà impegnato nel trasferimento e nella riorganizzazione, con la massima cura, del patrimonio bibliografico, archivistico e multimediale per offrire uno spazio ampio e accogliente dedicato alla lettura, alla consultazione, allo studio e alle attività laboratoriali e pubbliche di incontro.

    L’attesa sarà breve e la riapertura rappresenterà un momento speciale, segnando una nuova fase per la crescita culturale della nostra città. La Biblioteca di comunità “N. Zingarelli” tornerà presto con molte novità e un luogo tutto da scoprire pronto ad accogliere chiunque abbia interesse a “crescere” “con” e “per” la città. Si invita la cittadinanza a seguire i canali social – Facebook: BIC-biblioteca di Comunità Cerignola; Instagram: bic_cerignola – e i canali istituzionali per rimanere aggiornati e per non perdere il momento inaugurale della nuova sede che verrà comunicato nei prossimi giorni.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    A rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

    Il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, rischia di essere chiuso. Sono in corso...
    Cultura

    Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

    Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa...
    Attualità

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore...
    Politica

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di...
    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    A rischio chiusura la scuola a Tressanti. I genitori sono in presidio

    Il plesso scolastico, situato nella borgata Tressanti, rischia di essere chiuso. Sono in corso...
    Cultura

    Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Mercadante di Cerignola

    Cosa succede quando una donna decide di infrangere le regole non scritte della società?Cosa...
    Attualità

    Il GAL Tavoliere presenta la Strategia di Sviluppo Locale per il CSR 2023–2027

    Il GAL Tavoliere invita cittadini, enti locali, operatori economici e rappresentanti del terzo settore...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)