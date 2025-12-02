La biblioteca di comunità di Cerignola si sposta nell’ex Liceo Classico

A partire da martedì 9 dicembre 2025 tutte le attività e i servizi rivolti alla cittadinanza dalla Biblioteca di comunità del Comune di Cerignola saranno sospesi per consentire il trasferimento nella nuova sede presso l’ex Liceo classico che mantiene il nome del grande filologo e linguista Nicola Zingarelli. Questo cambiamento, che unisce la conservazione del patrimonio storico alla creazione di un polo culturale e sociale, rappresenta un passo importante verso una nuova era di servizi e opportunità per la comunità. Sino alla data di inaugurazione, il team della biblioteca sarà impegnato nel trasferimento e nella riorganizzazione, con la massima cura, del patrimonio bibliografico, archivistico e multimediale per offrire uno spazio ampio e accogliente dedicato alla lettura, alla consultazione, allo studio e alle attività laboratoriali e pubbliche di incontro.

L’attesa sarà breve e la riapertura rappresenterà un momento speciale, segnando una nuova fase per la crescita culturale della nostra città. La Biblioteca di comunità “N. Zingarelli” tornerà presto con molte novità e un luogo tutto da scoprire pronto ad accogliere chiunque abbia interesse a “crescere” “con” e “per” la città. Si invita la cittadinanza a seguire i canali social – Facebook: BIC-biblioteca di Comunità Cerignola; Instagram: bic_cerignola – e i canali istituzionali per rimanere aggiornati e per non perdere il momento inaugurale della nuova sede che verrà comunicato nei prossimi giorni.