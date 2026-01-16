Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCultura"La Bisbetica Domata" apre il 2026 al Teatro Mercadante di Cerignola

    “La Bisbetica Domata” apre il 2026 al Teatro Mercadante di Cerignola

    Martedì 20 gennaio uno dei classici di Shakespeare: Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo in una Caterina ribelle e moderna

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Il nuovo anno si apre con uno dei classici più discussi e amati di William Shakespeare: “La Bisbetica Domata” arriva al Teatro Mercadante in una rilettura contemporanea che ribalta completamente la lettura tradizionale del testo, restituendo a Caterina tutta la sua forza, la sua complessità e la sua straordinaria modernità. Sul palco, due protagonisti d’eccezione: Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, diretti da Roberto Aldorasi, in uno spettacolo che promette di far discutere, riflettere e appassionare. Caterina della “Bisbetica Domata” è un personaggio che incarna un’ambiguità affascinante, un paradosso che la rende molto più complessa di una semplice “dama addomesticata”. La sua figura si presenta come un groviglio di contraddizioni: antipatica e intransigente, a tratti sboccata e con posizioni integraliste, qualcuno la definirebbe persino pazza. Eppure, sotto questa corazza, si cela una profonda libertà, un’adolescenziale e romantica aspirazione a un mondo in cui il matrimonio sia un atto d’amore, non una transazione sociale. Caterina non è una donna da domare: è una donna che cerca di essere sé stessa in un mondo che non glielo permette.

    Nella Padova shakespeariana de “La Bisbetica Domata”, l’ambiguità non è prerogativa esclusiva di Caterina. Tutti i protagonisti sono segnati da colpe, intrappolati in una rete di ipocrisie e convenzioni sociali. In una società profondamente maschilista come quella inglese di fine Cinquecento, l’immagine di una Caterina “addomesticata” poteva apparire, all’epoca, come un personaggio comico, e la commedia come un edificante lieto fine, una sorta di “selvaggia addomesticata” che trova la sua redenzione nell’obbedienza. Tuttavia, la prospettiva è radicalmente mutata. Questa rilettura contemporanea abbandona definitivamente l’idea della “donna addomesticata” per restituire a Caterina la sua forza, la sua libertà e tutta la sua complessità. Non una donna da cambiare, ma una donna da comprendere.

    Amanda Sandrelli, attrice di grande talento e sensibilità, porta in scena una Caterina moderna, ribelle, profondamente umana. Una donna che non si piega alle convenzioni, che lotta per la propria libertà di essere e di amare come desidera. Al suo fianco, Pietro Bontempo interpreta Petruchio in una lettura che va oltre il semplice “domatore”, restituendo al personaggio tutte le sue sfumature e contraddizioni. Completano il cast Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini e Lucia Socci, in uno spettacolo che promette di restituire tutta la ricchezza e la complessità di questo classico senza tempo. Lo spettacolo vanta un team artistico di altissimo livello:

    • Traduzione e adattamento: Francesco Niccolini
    • Regia: Roberto Aldorasi
    • Scene: Francesco Esposito
    • Costumi: Giuliana Colzi
    • Musiche: a cura di Elena Nico.

    “La Bisbetica Domata” è molto più di un classico shakespeariano: è uno specchio della società di ieri e di oggi, un’occasione per riflettere sui ruoli di genere, sulla libertà individuale, sul coraggio di essere sé stessi in un mondo che spesso ci vuole diversi. Questa rilettura contemporanea ci invita a guardare oltre le apparenze, a comprendere che dietro ogni comportamento “difficile” si nasconde spesso un bisogno profondo di libertà, di autenticità, di amore vero. I biglietti sono disponibili: Online su vivaticket.it; al Botteghino del Teatro Mercadante.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    “Workup”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bari, Bat e Foggia

    Il nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva...
    Attualità

    Appello per il Duomo di Cerignola, la Diocesi invita a donare

    Le condizioni strutturali del Duomo Tonti, cattedrale della città di Cerignola, da tempo sono...
    Attualità

    Cerignola, su Terra Aut prende forma una vigna per produrre uva da vino

    Un nuovo progetto prende forma a Terra Aut: una vigna per la produzione di...
    Attualità

    Selezionate le 50 scuole che accedono alla seconda fase del concorso nazionale “Mad for Science”

    La Fondazione Diasorin ETS rende noto l’elenco delle 50 scuole secondarie di secondo grado...
    Calcio

    Audace Cerignola, ufficiale la cessione di Cuppone alla Virtus Entella

    Luigi Cuppone è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo...
    Attualità

    Torna a Cerignola il Don Bosco Day: l’evento dedicato ai ragazzi compie dieci anni

    Torna a Cerignola uno degli appuntamenti più attesi dai ragazzi della diocesi: il Don...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    “Workup”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bari, Bat e Foggia

    Il nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva...
    Attualità

    Appello per il Duomo di Cerignola, la Diocesi invita a donare

    Le condizioni strutturali del Duomo Tonti, cattedrale della città di Cerignola, da tempo sono...
    Attualità

    Cerignola, su Terra Aut prende forma una vigna per produrre uva da vino

    Un nuovo progetto prende forma a Terra Aut: una vigna per la produzione di...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)